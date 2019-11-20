Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu
ANKARA (AA) – Geçen yıl birbirleriyle mektuplaşarak tanışan Anıtttepe Ortaokulu ile Polatlı Karahamzalı Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Anıttepe Ortaokulu'nda bir araya geldi.
Projenin öncülüğünü yürüten Anıttepe Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Aysu Gülal, yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan projenin bu yıl da devam ettiğini söyledi.
Polatlı'dan gelen öğrencilerin önce Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirten Gülal, ardından öğrenciler için okulun spor salonunda etkinlik düzenlendiğini ifade etti.
Gülal, Anıttepe Ortaokulu Müdürü Emin Doğruyol ile Karahamzalı Ortaokulu Müdürü Ali Gülal'ın konuşmalarıyla başlayan programda, öğrencilerin futbol maçı oynaması gibi çeşitli etkinlikler yapıldığını dile getirdi.
Projenin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ve diğer okullara da örnek teşkil edeceğini umduğunu aktaran Gülal, mektuplaşma sonucunda oluşacak insani ilişkinin, öğrencilerin demokratik insan bilinci, saygı ve hoşgörü duygularına katkı sağlayacağını kaydetti.
-
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Hedefimiz, tüm öğretmenlerimize otizm farkındalığı eğitimi vermek”
-
Sivassporlu Uğur Çiftçi: “Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz”
-
Kayseri'de Camii Kebir'in kapı üstlerine tente yapılması
-
Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu
-
Tarihi Sungurbey Camisi'nin restorasyonu sürüyor
-
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.