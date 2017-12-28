Mektuplu davete validen pastalı sürpriz
Vali Kemal Çeber beraberinde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İş-Kur İl Müdürü Coşkun Güven, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz ve öğretmen Tuğba Alpay ile birlikte gittiği Şehit Atilla Bodur İlkokulunda 3/B sınıfı ziyaret etti.
Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Vali Kemal Çeber öğrencilere beraberindeki İl Müdürlerinin kim olduğunu ve ne iş yaptıkları konusunda fikirlerini sordu. Sınıf listesinden adını okuduğu çocuklara geleceğe dönük meslek hayallerini de soran Vali Çeber, aldığı cevaplar karşısında çok şaşırdı. Daha sonra sınıftan bir arkadaşlarının kendisine mektup yazdığını bu sebeple ziyarete geldiğini söyleyen Vali Çeber, ismini okuyarak yanına çağırdığı Rabia Nur’a mektubu kendisinin gönderip göndermediğini sordu.
PASTA SÜRPRİZİ
Sınıfa getirilen pastayı görünce çok mutlu olan ve heyecanlanan Rabia Nur, getirilen pastanın üstündeki mumları Vali Kemal Çeber ile birlikte üfleyerek pastayı kesti. Sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Çeber eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere ailelerine selamını iletmelerini istedi.
Özel Eğitim Sınıfını da ziyaret eden Vali Çeber ve beraberindeki heyet yakından ilgilendikleri özel öğrencilerle bir süre sohbet ettiler.
Safranbolu Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “Küçük Dokunuşlarla Boyuyorum, Oynayarak Öğreniyorum” projesi kapsamında okul bahçesine yapılan çizimleri de inceleyen Vali Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer’den proje ile ilgili kısa bilgiler aldı.
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Mektuplu davete validen pastalı sürpriz
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