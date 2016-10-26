Melih Gökçek 15 Temmuz gecesini anlattı

Türkiye’nin 81 ilinden gelen AK Parti medya tanıtım sorumlularına Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda “15 Temmuz Destanı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Yeniden Yapılanma Bakanı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın da misafir olduğu sunumda sözlerine, “15 Temmuz’u Ankara’nın gözüyle izah etmek istiyorum” diyerek başlayan Başkan Gökçek, darbe girişiminin yüzde 80-90’ının Ankara’da yaşandığına dikkat çekti. Gökçek, “Fakat medyanın merkezi İstanbul’da olduğu için görüntüler daha çok oradan çekildi ve yarı en büyük olay İstanbul’da yaşanmış gibi oldu” diye konuştu.

Ankara’da; MITOS, Güvenlik Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TÜRKSAT, TRT, Çankaya’daki Başbakanlık Köşkü, TBMM, Genelkurmay önünün bombalandığını, silahlarla tarandığını ve tanklarla işgal edilmeye çalışıldığını anlatan Gökçek, “Kızılay Meydanı zaten bütün bir cenk meydanına döndü. Yani, Ankara’da 10-11 merkezde darbe girişimi yaşandı” dedi.

Ankara’nın başarısız olması durumunda Türkiye’de bir iç savaşın çıkabileceğine dikkat çeken Gökçek, “Ankara koskocoman bir mücadele verdi. Irk, polis, belediye ve teşkilatımız el ele vererek koskocoman bir başarı elde edildi” ifadelerini kullandı.

Meydanlara eğlence, salondan büyük alkış aldı

Sunumunda Vakit gazetesi tarafından darbe girişiminden tam 9 ay 10 gün önce yayınlanan ve bir çocuğun doğuşunu anlatan “Subliminal reklam” (Düşünce altını etkileyen) görüntülerine de yer veren Gökçek, o kara gecede bana kalırsa yaşadıklarını da özet olarak dinleyicilere anlattı. O gece aralıksız olarak televizyonlara bağlandığını vatandaşların meydanlara çıkmasını için tweetler attığını, belediye çalışanlarını kesintisiz koordine ettiğini ifade eden Başkan Gökçek, ilk tweetini saat 23.07’de attığını ve 850 bin tıklanma rekoru kırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık havada o gece 3 kişinin canlı yayına katıldığını bunlardan birinin de kendisi olduğunu kaydeden Gökçek, diğerlerinin de Başbakan Binali Şimşek ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci olduğunu açıklama etti.

Başkan Gökçek’in, kendisinin saat 11.24’te Beyaz TV’de ilk canlı yayına çıkarak, halkı meydanlara çağıran birey olduğunu söylemesi salondan büyük alkış aldı.

Ankara’daki kritik noktalara vatandaşları yönlendirmesinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi araçlarının da tanksavar görevi gördüğünü, buraların hainlerden temizlenmesinde büyük rol üstlendiğini görüntüler eşliğinde bildiren Gökçek, “Hemen bir müze yapacağız ve buraya konulacak 57 vasıta, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde hasar görebilen araçlardan oluşacak” dedi.

“Vatandaşlarımız epope yazdı”

“Doğrusu vatandaşlarımız tanklara aleyhinde çok büyük destanlar yazdı” diyen Gökçek, son olarak da darbe girişiminin gerisinde tutulan demokrasi nöbetlerine ilişkin görüntüleri izleyenlere gösterdi.

Ankara’da 25 gün baştan başa aynı coşku ve heyecanla tutulan nöbetlerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte sürdüğünü anlatan Başkan Gökçek, bu nöbetlerin ardındaki fikir değiştiren yabancı diplomatların sözlerini de paylaşarak, “Türkiye’nin gösterdiği tepkiler sonrası yurtdışında bizim hakkımızda değişik ifadeler kullanıp ifadelerini değiştirenler oldu. Mesela, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass… ABD’li General Joseph Votel, İngiliz Elçisi Richard Moore” açıklamasında bulundu.

Gökçek, şunları kaydetti:

“Biz Ankara’da bunları yaşadık. Neticesinde bu darbe önlendi. Ankara’da emeği geçen bütün polislere, teşkilatıma, belediye çalışanı arkadaşlarımıza ve tabiî ancak en ilk olarak milletimize teşekkür ediyoruz. Alnımızın akıyla çıktık, Allah bundan daha sonra böyle bir şey vermesin diyorum ve teşekkür ediyorum.”

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Sunumu tamamen izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “Ankara Büyükşehir Belediyemizi ve bütün belediyelerimizi tebrik ediyorum. Hepsi kahramanca uğraş ettiler. Belediyeler de bu mücadelenin öncü bir gücü oldu. Bu manzaralar dünyada örneği olan manzaralar yok. Rabbimize şükrediyoruz ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Başkan Gökçek’e 81 ilden gelen konukları konuk ettiği için teşekkür eden Yılmaz, “Bize 15 Temmuz’u bir kere daha anlattığı için teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz hiç unutulmasın, yeniden böyle şeyler yaşanmasın” diye konuştu.

Sunumunun arkasında Başkan Gökçek, konuklarıyla birlikte toplu anı fotoğrafı çektirdi.