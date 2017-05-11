Melih Gökçek Malatya’ya hayran kaldı

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı için geldiği Malatya’da, önce Trambüs Bakım İstasyonunda incelemelerde yer alan Başkan Melih Gökçek, akabinde şehir merkezinde kısa bir gezi yaptı. Gökçek daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti.

“Mükemmel işler yapmışlar”

Ziyarette konuşan Gökçek, Malatya’ya gelmekten büyük bir memnun etme duyduğunu belirterek, Malatya’nın büyük değişim yaşadığını söyledi. Başkan Çakır’ı yaptığı çalışmalardan nedeniyle tebrik eden Gökçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız kitap fuarı münasebetiyle bizi ziyafet etti. Bu vesile ile buraya geldik. Fuarda 15 Temmuz ile ilgili bir sunum yapacağız. Malatya’yı gezdik. Son geldiğimden bu yana Malatya’yı olağanüstü şekilde değiştirilmiş gördüm. Başkanımız işler yapmış. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilikte duayen”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i Malatya’da görmekten büyük hoşnutluk duyduğunu bildiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gökçek’in belediyecilikte duayen bir ad olduğunu söyledi. Gökçek’in birçok alandaki hizmet ve projelerinden istifade ettiklerini ve kendisini misal aldıklarını bildiren Başkan Çakır, Malatya’da yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgiler verdi. Büyükşehir süreci ile birlikte her tarafta bir alıştırma düzenine girdiklerini kaydeden Başkan Çakır, ana planların birçoğunun tamamlandığını, altyapılar ile ilgili ihalelerin bitirilerek çalışmaların devam ettiğini, merkezde esas isale hattı ile birlikte SCADA sisteminin kurulduğunu söyledi. Büyükşehir statüsünün birçok avantajının olduğunu da kaydeden Çakır, birincil dönem olması hasebiyle bu avantajların ola ki hizmetlere yansımasının gözükmeyebileceğini ama ilk kez kırsal olmak üzere normalin üstünde yatırım yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır sonradan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e ziyaretin anısına kayısı kristali, kuru kayısı ile işlemeli porselen sürahi armağan etti.