Melih Gökçek: Meyve ve sebze fiyatları düşmezse…

Başkan Melih Gökçek’deri, sebze/meyve fiyatlarının yüksekliğinden yakınan vatandaşlara, ’tanzim satış’ haberi geldi. Gökçek, “Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum; Fiyatlar, alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satmak mağazası açacağız” dedi. Başkan Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada, sebze meyve fiyatlarında son dönemde artma görülmesinden, vatandaşların büyük şikayeti olduğunu dile getirerek şu paylaşımlarda bulundu:

“Üreticiden bire alıp beşe satıyorlar” deniliyor. Ben Keçiören Belediye Başkanı iken benzer şimdiki gibi fiyatlarla oynanıyordu. Fiyatları düzeltin, yahut tanzim satışlara başlarım’ dedim. Lakin umursamadılar. Ben de mecburen tanzim satışlara başladım, fiyatlar hemencecik aşağılara indi. Pişman oldular fakat iş işten geçmişti. Şu Anda market ve pazarlarda fahiş fiyatlarla satış yapan esnafa sesleniyorum; Kâr etmek en natürel hakkınız, ama fahiş kira hakkınız yok. Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum. Fiyatlar alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satmak mağazası açacağız. Bir hafta müsaade ediyoruz. Fiyatlar düşmezse, ’Ankara Tanzim Satmak’ şanslı olsun” dedi.

Başkan Gökçek Twitter’dan bir anket de başlatarak, önümüzdeki hafta ardına kadar fiyatlar yüksek kalırsa; ‘Tanzim satmak başlamalı’, ‘Belediye satış yapmasın’ ve ‘Kararsızım’ seçeneklerini sundu.