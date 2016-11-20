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Melih Gökçek, şehit aileleriyle bir araya geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların aileleri için akşam yemeği verecek.

20 Kasım 2016 Pazar, 13:35
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların aileleri için akşam yemeği verecek. Saat 18.00’de ATO Congresium’da verilecek yemeğe 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan 600 kişinin aileleri katılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yemekte ailelerle bir araya gelecek.  

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