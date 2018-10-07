Melikgazi Belediyesi GES ile 3 milyon lira tasarruf sağladı

KAYSERİ (AA) – Melikgazi Belediyesi, belediye hizmet binası ile pazar yerlerine kurulan 8 ayrı Güneş Enerji Santrali'nden (GES) 3 milyon lira tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt, Keykubat, Danişment, Gökkent, İldem, TOKİ ve Hürriyet semt pazar yerleri ile belediye hizmet binası çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, GES ile enerjide tasarruf sağlandığını ve ekstra bir ücret ödemeden enerji üreten bir kamu kuruluşu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye hizmet binası ile üstü kapalı semt pazar yerleri olmak üzere toplam 8 ayrı GES ile 2018 yılında 3 milyon lira tasarruf sağlandı. GES ile kendi elektriğimizi üretiyoruz. Güneş enerji sisteminde 6 ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Enerjiyi güneşten, gücünü halktan alan bir belediye olarak Melikgazi Belediyesi ilçenin her yerinde aynı kalite ve hizmeti sunuyor."