Melikgazi İletişim Merkezi tanıtıldı

KAYSERİ (AA) – Melikgazi Belediyesinin hizmete giren İletişim Merkezi tanıtıldı.

Belediye binasındaki tanıtım kokteylinde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılında da Melikgazi halkına yakışır hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşların sorununa birebir ve anında çözüm bulmak istediklerini ifade eden Büyükkılıç, bu kapsamda Melikgazi İletişim Merkezi’ni hizmete açtıklarını belirtti.

Büyükkılıç, ilgili birimlerin yetkililerinin de bulunduğu merkezde vatandaşların talep ve sorunlarının değerlendirileceğini, gerekli alanlara yönlendirileceklerini kaydetti.

Tanıtımın ardından Büyükkılıç, merkezin işleyişiyle ilgili bilgi aldı ve sistemi inceledi.