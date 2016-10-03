Meme ağrısına dikkat

Meme ağrısının altta yatan sebeplerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Transparan, “Meme ağrısının esas değerlendirilmesinde bu ağrının hormonal dalgalanmaya yan fizyolojik bir sızı mı, yahut altta yatan bir hastalığa mı ast olduğunun saptanması gerekir. Çoğu kadında sancı hafiftir. Ancak sancı, bu durumdaki kadınların yüzde 10’unu hekime kullanmak zorunda bırakır” dedi.

Meme ağrısı kanser ilişkisi

Meme ağrısı ile meme kanseri arasında bir temas olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şeffaf, “Fakat meme ağrısı olan bir kadında kanser değil çağrıda bulunmak de yanlıştır. Hekimin muayenesi ve eğer zorunlu tetkikleri istemesinin gerisinde patoloji saptanamaz ise bunun sancı dışarıya önemli olmadığı ama söylenebilir. Sızı natürel ancak giderilmesi gereken bir durumdur. Giderilmez ise hayat kalitesi düşer. Özet Çıkarmak icabında meme ağrısı fazla görülen bir belirti olmasına karşın, meme kanserinin bir belirtisi değildir” diye konuştu.

2 tip sızı var

Meme ağrısının iki alıcı olarak ortaya çıktığını bildiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Transparan, “Muhakkak bir düzene (döngü) kadar azalıp büyüyen meme ağrısı ya da bir düzeni (döngü) olmayan meme ağrısı olarak iki tipte meme ağrısı vardır. Düzenli olan meme ağrısı, yumurtlama döneminden sonra, meme dokusundaki artış ya da süt kanallarından istikrarsız salgılanması sonucu ortaya çıkar. Bunlardan sorumluluk sahibi hormonlar östrojen, progesteron ve prolaktindir. Düzenli bir döngüye sahip olmayan meme ağrısı memeden veya meme dışı nedenlerden ortaya çıkabilir. Büyük sarkık meme, menapoz sonrası hormon takviyesi yapılan, süt kanalları genişlemesi, meme absesi, iltihabi meme kanseri olan hastalarda meme nedenli meme ağrısı ortaya çıkabilir” dedi.

Meme dışı organlardan kaynaklanabilir

Meme dışı organlardaki hastalıkların da meme ağrısı olarak kendini gösterebileceğini anlatan Prof. Dr. Şeffaf, “Boyun fıtığı, safra kesesi taşları ve yemek yemek borusu hastalıklarında bu tip sancı ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenden meme ağrısında bu organlardaki rahatsızlıklar sebebiyle de meme ağrısı yaşanabileceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

Meme ağrısı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Transparan, “Meme ağrısı adet gören kadınlarda daha sık görülür. Menapoz döneminde azalır. Uyumlu döngüye mi yahut yamalı döngülü mü ayrımı yapılmalıdır. Sancı ile kanserin birlikteliği raslantısaldır. İyi bir klinik değerleme şarttır. Ağrı belli bir bölgede ise tetkik yapılmalıdır. Muayene sonrası hastada malinite saptanamaması ve hastanın ağrı hakkında bilgilendirilmesi birçok hastada bununla birlikte tedavidir. ağrı kesici ve uygun giysiler ağrının yatışmasında etkilidir. Icabında psikiyatrik takviye alınmalıdır” ifadelerini kaydetti.