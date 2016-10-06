Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Doç. Dr. Arslan, “Hastaya erken tanı şansı veren en manâlı işlemin uygun ve düzenli yapılan mamografi ve meme ultrasonografisi taramaları ve kişinin kendi memesini tanımasıdır” dedi.

Dünyada meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa karşın teşhis ve çare alanındaki gelişmeler, hastalığın erken dönemde en ince ayrıntısına kadar çare edilebilir olmasını sağlıyor. Başarı elde edebilmek için kadınların bu hastalığın farkında olması gerektiğini gösteren uzmanlar, kişinin kendi memesindeki değişikliklere duyarlı olması, erken tanıya katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Arslan da, meme kanseri hakkında data verdi. Meme kanserinin Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğu ifade eden Arslan, “Ülkemizde genç nüfusta görülme sıklığı giderek artmaktadır. Aile öyküsü, hiç doğum yapmamış veya ileri yaşta doğum yapmış almak, emzirme süresinin kısalığı ya da hiç emzirmemiş almak, uzun süreli hormon ilaçları göstermek, menopoz sonrası hormon tedavisi almak, fazla kilo ve obezite, fiziksel çalışma eksikliği, D vitamini eksikliği, yüksek dozda radyasyon maruziyeti ile sigara uygulamak, meme kanseri gelişimine katkıda bulunabilmektedir” dedi.

“Memenizi tanıyın”

Doç. Dr. Çağatay Arslan, “Her ay ahenkli olarak el ve göz ile meme kontrolü yapmak, ayna karşısında meme görüntüsü, meme başı akıntısı ve meme derisindeki değişiklikleri incelemek erken teşhis atama açısından yerinde tavır olacaktır. Erken tanı ile meme kanseri tedavi edebilmektedir. Yapılan operasyonda tümör minik boyutlarda ise meme görüntüsü bozulmadan, memenin bir kısmı alınmakta ve koltuk altı lenf bezlerinin örnekleme yoluyla incelenmesi muhtemel olmaktadır. Bu Nedenle korkulan lenf ödem riski azalmakta ve memenin ayrıntılarıyla alınması gibi kozmetik kötü sonuçlardan kaçınılabilmektedir. Bu koşul hastaların hayat kalitesine olumlu katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Bu belirtilere uyarı edin

Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç.Dr Çağatay Arslan, meme kontrolü sırasında bazı belirtilere uyarı edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Memede şişlik ve yumru hissedilmesi, meme cildinde çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık görülmesi, memenin şeklinde değiştirme ve bakışımsızlık, meme başının içeri çökmesi ve meme başında kanlı sızıntı görülmesi belirtiler arasındadır. Ama bu bölgede ortaya meydana çıkan kitlelerin büyük kısmı iyi kalpli tümörlerdir. Meme bölgenizde böyle bir yumru hissettiyseniz paniğe kapılmadan bilirkişi bir hekime başvurun. Çünkü meme kanserinin en sık belirtisi ağrısız ortaya çıkan meme kitlesidir.”