Meme kanserinde erken teşhis farkındalığı oluşturulacak
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı "Meme kanserinin erken teşhisine farkındalık oluşturulması" konusunda panellere başlandığını bildirdi.
KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın 2019-2023 stratejik planlarında yer alan "Meme kanserinin erken teşhisine farkındalık oluşturulması" kapsamında ilk olarak lise öğrencilerine sunum yapıldı.
Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilere yapılan bilgilendirmeler de kanser çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ve Aktif Kanser Kayıt Merkez Sorumlusu Selda Çelebi öğrencilere, meme kanserinin nasıl oluştuğu, erken teşhisin önemi ve teşhisin yapılış şekli, meme kanserine karşı önlemler hakkında sunum yaptı, Kanser Birimi Görevlisi Yeter Şahan ise tedavi süreci ve tedavi sürecinde yapılacakları anlattı.
Projeyle 3 ay süreyle meme kanserine karşı farkındalık panelleri yapılacak, meme kanseri konusunda çevresine çalışma yaptıran ve KETEM'e en çok tarama yönlendiren öğrencilere Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hediyeler verilecek.
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