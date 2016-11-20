Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan okul ziyareti

ANKARA (AA) – Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Yalçın, 3 Nolu Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Hacı Ünal’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve şube müdürlerinin de katıldığı ziyaretle Okul Müdürü Kadir Yaman’dan okulla ilgili bilgi aldı.

Yalçın, Yaman ve öğretmenlere başarılar diledi.

Okul Müdürü Yaman da ziyaretten dolayı Ali Yalçın ve beraberindekilere teşekkür etti.