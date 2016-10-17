Memur-Sen'den üyelerine umre kolaylığı

ESKİŞEHİR (AA) – Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliği, üyelerinin daha uygun koşullarla umre ziyareti yapabilmeleri için bu alanda faaliyet gösteren bir seyahat acentesiyle sözleşme imzaladı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Muammer Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir’den kutsal bölgelere umre ziyareti için organizasyonlar düzenlediklerini hatırlatarak, ilgili seyahat acentesiyle imzaladıkları sözleşmeyle bunun bir yenisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu yıl umre organizasyonun beşincisini düzenleyeceklerini belirten Karaman, 9 gece 10 gün Mekke’de ardından 4 gece Medine’de olmak üzere organizasyonun toplam 13 gece 14 gün süreceğini söyledi.

Eskişehir havaalanından direkt uçuşla kutsal beldelere ziyaretler düzenlediklerine değinen Karaman, “Memur-Sen Eskişehir’de bu programların öncüsüdür. Eskişehir havaalanı ilk kez Memur-Sen organizasyonu ile kutsal beldelere yolculuğa açılmıştı. Bizden sonra bu programdan örnek alan firma ve sivil toplum kuruluşları, benzer organizasyonları gerçekleştiriyorlar. Bizler de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” diye konuştu.

Memur-Sen olarak bu organizasyona sivil toplum örgütlerinden ve Memur-Sen üyelerinden gelen yoğun istek üzerine devam ettiklerini belirten Karaman, önümüzde yarı yıl tatilinde Memur-Sen üyeleri, üye yakınları ve gönüllü sivil toplum kuruluşları mensuplarının bu programa dahil olabileceğini ifade etti.