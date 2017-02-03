Memur-Sen'in istişare toplantısı

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, başkanlık sisteminin hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, Memur-Sen tarafından Öğretmenevi’nde düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, referandumda “evet” çıkması halinde Sivas Belediyesinin büyükşehir belediyesi olacağını, ilçe ve merkez belediyelerinin daha da güçleneceğini, böylelikle hizmet kalitesinin de artmış olacağını ifade etti.

Sistem hakkında bilgi veren Aydın, “Burada demokrasinin gerekleri yerine getiriliyor. Halk tarafından seçimle cumhurbaşkanı seçilecek, en fazla iki dönem seçilecek. Amerikan halkı devlet adamı çizgisi bulunmayan bir ismi başkan olarak seçti. Burada da halkımız yönetimden memnun olmazsa yeni bir başkan seçebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir konusunda da sendika başkanlarının merak ettiği soruları yanıtlayan Aydın, “Büyük bir ihtimalle bir sonraki seçimde büyükşehir olacağız. Bu ilçe belediye başkanlarını güçlendiren bir durum, bununla birlikte bizleri de güçlendirecek. Şu anda kişi başına aldığımız hizmet ödeneği 5 kat fazla olacak. Bununla birlikte ilçe ve köylere hizmet götürmeye gayret edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Toplantıya Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz ve Memur-Sen’e bağlı şube başkanları katıldı.