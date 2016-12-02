Memuriyete başladığı şehirde hutbe okudu

Nur Camii’nde Hutbe İradına cemaatin cuma gününün mübarek olmasını dileyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, son günlerde Halep’te bina yıkıntıları aralarında çocuk bedenleri olduğunu hatırlattı. Halep ve Arakan’da çocukların hayatını kaybettiğine dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Tüm savaşlarda babasız, öksüz kalan milyonlarca çocuk, insanlığın geleceğinin tehlikede olduğunu gösteriyor. Çocukların can güvenliğini sağlamadığımız mekanlar ve daha iki gün önce milletçe yüreğimiz dağlandı. Bir öğrenci yurdunda 12 çocuk bizim ihmallerimiz, kusurlarımız yüzünden yanarak can verdi. Bu yalnızca gördüğümüz küçücük bir tablo. Tüm dünyada çocuklara yönelik kötülükler devam ediyor” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez sonra Kırıkkale Valisi Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ve vatandaşlarla Osmangazi Mahallesi’nde inşa edilecek Hafızlık Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nun temel atma törenine katıldı.

Türkiye’de bütün camilerde okunan hutbenin konusunun çocuk hakları olduğunu, bütün camilerde Allah’ın en büyük emaneti olan çocuklar için nasıl bir dünya kurulması gerektiği üzerinde durmaya çalıştıklarını söyleyen Görmez, İslam coğrafyasında geçmişte yapılan eserlerin günümüze ışık tuttuğu gibi bugün yapılan eserlerinde geleceğe ışık tutacağını ifade etti. Görmez, “Bugün çocuklarımız ve geleceğimiz için fazla hoş ve kayda değer bir müessesenin temelini atmak için buruda toplandık. Ülkemizde din eğitiminin diğer dünyalardan, acılar içerisinde kıvranan coğrafyamızdan öbür bir özelliği var. Biz asla yüce kitabımızın ayetleriyle kainatın ayetlerini birbirinden ayırmamayı ilke edinmiş bir eğitim sistemi üstünde ısrar ediyoruz. Allah’ın en büyük eseri olan insanı kitaptan ayırdığımızda, kitabı, Kur’an-ı kainattan ayırdığımızda içten yapmış olmayız. O süre kitabı da dürüst anlamış olmayız. Onun için din eğitiminde hafıza ile vahyin, kitap ile kainatın, insanla kitabın birlikteliği fazla daha önem arz ediyor. Bugün coğrafyamızda yaşanan acıların sebeplerinden birisi bu birlikteliğe uyarı edilmemesidir” dedi.

Hafızlık eğitim sistemini adamakıllı değiştireceklerini ve değiştirmeye başladıklarını kaydeden Görmez, hafızların bundan böyle yalnızca Kur’an-ı ezberlemekle yetinmeyeceklerini, bununla beraber onun manasına, dünyaya kazandırmak istediği ulu değerlere, hakikatlere vakıf olmasını öncelikleri haline getirdiklerini kaydetti.

Kırıkkale’nin birçok ilin geçiş noktasında bulunduğunu ve sağlık hizmetleri açısından da bir alan merkezi olduğunu belirten Kırıkkale Valisi Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz da, “Kırıkkale savunma sanayisinin de üssü ve merkezi olmuştur. İnşallah ileriki dönemde de ilim, irfan yuvası olacaktır. Burada, ülkemize, milletimize faydalı nesillerin yetişmesi bakımından koskocoman hizmetler verilecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardındaki Hafızlık Bölge Yatılı Kur’lahza Kursu’nun temeli atıldı. Temel Atma töreninde Kırıkkale Polisevinde il protokol üyeleri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Görmez daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi içerisine yapılması planlanan ve Türkiye’de birincil olacak Üniversite ve Yurtlar Camii arsasını inceledi.