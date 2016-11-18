Mendilci Suad Elcasinin yüzü, Harem İstanbul Festte güldü

Türkiye’yi ağlatarak yürekleri burkan Suriyeli 5 yaşındaki minik Suad Elcasi, 2014’te savaştan kaçıp ailesiyle Türkiye’ye gelmiş ve babası Suriye’de Esad güçlerinin eline tutsak düşmüştü. Suad, Balat sahilinde mendil satıp ailesine katkı sağlamaya çalışırken görüntülenmişti. 14 akrabasıyla yaşadıkları Eyüp’teki baştan savma evde hayata tutunmaya çalışan ufak Suad için harekete geçen markalar ‘Harem İstanbul Fest’ etkinliğinde sosyal sorumluluk namına 130 firma göre tasarlanan ürünler, bir destek standın da sergileniyor ve buradan sağlanacak gelirler de Elcasi ailesine bağışlanacak.

Sektörün en iyi 130 markası ve modaya yön veren İnstagram fenomenlerinin bilhassa kadın alıcı ile buluştuğu 5’inci Harem İstanbul Festivali’nin açılışına sanatkâr Nihat Doğan, modacı Gülşah Saraçoğlu, programcı Bircan Ipekli ve çoğu davetli katıldı. Açılışın ardındaki Suad ailesinin standını ve öteki standı gezen Nihat Doğan ve beraberindeki Bircan Ipek ile Gülşah Saraçoğlu, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bol bol fotoğraf çekildi. Birincil gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğu festivalde çekilişler yapıldı ve hediyeler dağıtıldı. Çocukları ile gelen ziyaretçiler için özel olarak hazırlanan çocuk parkı festivalde yer aldı. Bu Nedenle çocuklar parkta oynarken ziyaretçiler rahatlıkla alışveriş yapabilecek. Festival’de tesettür modasında sonbahar ve kış konseptleri yer alıyor. Yerinde fiyatlara satılan ürünler ziyaretçiler göre yoğun alaka görüyor.

”Festivale katılan 130 firma bu aileye kendi stantlarından ürünler vererek dünyaya bir mesaj atamak istedi”

Yaptıkları sosyal mesuliyet projesi hakkında bilgi veren Harem İstanbul Organizatörü Şahin Uçar, ”Çalışmalarımız üstüne bu aileyi bulduk. Evlerine konuk olduk. Bu aileye stant bağışında bulunduk. Festivale katılan 130 firmamız bu aileye kendi stantlarından ürünler vererek dünyaya bir mesaj devretmek istedik. Çocukların ve bebeklerin dilenmemesini, artık bu halk müziği için meslek potansiyellerinin açılmasını, bu nedenle yalvarmak yerine kendi ekonomilerine katkı maddesi temin etmek için bir nebze olsun elimizden geleni yerine getirmek istedik. Bu stantta elde edilecek gelirler tamamen aileye ait olacak” biçiminde konuştu.

Uçar, karnaval hakkında ise şu bilgileri verdi: ”Festival 2015 Mayıs ayında kuruldu. Girişimci kadınların ve ev kadınlarının minik sermayelerle bir yerlere geldiklerini gördüğümüzden dolayı bu stil organizasyonu açmak istedik. Genç girişimci ruhları ve konut kadınlarını bu tarz organizasyonlar ile bir araya getirip, maddi güçlerinin kendi ellerinde olmalarını sağmak için düzenliyoruz. Türkiye gelinde bu projemizi yayarak, kadınları küçük sermeye ile olsa da bir çatı aşağıda toplayıp, burada güzel birliktelik sağlamak. Geçen yıl Nisan ayında yaptığımız festivalde 90 bin ziyaretçi ağırladık. Bu seneki hedefimiz, 130 bin ziyaretçiyi bulması.”

”Suriye ve Irak’tan gelen Müslüman mazlum kardeşlerimize harika hassasiyetim var”

Etkinliğin açılışında yer alan sanatçı Nihat Doğan, ”Ben birincil defa geliyorum. Festivali fazla şık buldum ve bu stil etkinliklerin devam etmesi taraftarıyım. Benim herkese aleyhinde duyarlılığım fazla artı. Lüzum ülkemizdeki gerekse dünyadaki toplumsal olaylara fazla duyarlıyım. Suriye ve Irak’tan gelen Müslüman mazlum kardeşlerimize harika hassasiyetim var. Müslüman kardeşlerimizin mazlum olması beni fantastik zedeliyor. Yüreğimi burkuyor. Televizyonda görür görmez fazla ağladık. Bu çocuklar bunu haketmiyor. Müslüman çocukları sokaklarda durmayı haketmiyor. Batıdaki çocuklar iyi şartlar içinde yaşarken, Ortadoğu’daki Müslüman çocukları yollarda uyumayı haketmiyor” dedi.

Suad çocuğu etkinlikte gördüğü için çok mutlu olduğu dile getiren programcı Bircan Ipek, ”Bizi günlerce ağlattı. Burada görür görmez heyecanlandık. İşimizi yapmaya çalışırken böyle durumları görmezden gelemiyoruz. Minik ellerinin sesleri ve yerleri oluyoruz. Onu burada bakmak bizim için moral oldu” biçiminde konuştu.

Aile takviye için gelen modacı Gülşah Saraçoğlu, ”Suad’ın görüntüleri yüreğimiz dağladı. Biz ona, ‘Uyuyan Prenses’ diyoruz. Ailesine destek olmak için paçavra satıyordu. Burada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Suad Allah’ın birliğe emanet. Fazla güzel yavrumuz” dedi.

Aileye yardım eden firmalardan birisinin sahibi Betül Aslankaya, ”Suad, Türkiye’yi ağlatan bir çocuk. Son zamanlar çok konuşuldu. Harem İstanbul Fest ailesi olarak, Suad ve Suad’ın ailesi gibi olanlar için mesaj vermek istedik. Onlar için bir stant ayardık. 130 firmamız bu aileye mahsul yardımında bulundu. Ailesi çalışarak para kazınıyor. Türkiye’de herkesin bu konuda sağduyu olmasını istiyoruz. Bu ailelere kapı açmalarını istiyoruz. Bu sosyal yükümlülük projesini devam ettireceğiz” diye konuştu.