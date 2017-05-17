Meram Belediyeksinden Emlak Vergisi hatırlatması

Meram İlçe Belediyesi Finansal Hizmetler Müdürlüğü kadar konuyla ilgili yapılan açıklama da, “Emlak Vergisi tahsilatı her sene Mayıs ve Kasım aylarında yapılmaktadır. Emlak Vergisi ve Çevre Temizleme Vergisinin ilk taksitini ödeme süresi 31 Mayıs’ta sona erecektir. Mükelleflerin mağdur duruma düşmemeleri için belirli vakit içinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Belediye hizmet binamız ve Tapu Kadastro Alan Müdürlüğünde bulunan veznelerde hafta içi mesai saatleri içerisinde peşin para ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. Meslek Bankası, Halk Müziği Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Bonus kredi kartlarıyla taksitle ödeme fırsatı bulunmaktadır. Irk Bankası şubeleri ve ATM’lerinden de ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca e-belediyecilik uygulaması zarfında www.meram.bel.tr web adresinden online olarak da tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince geç kalma zammı uygulanacak olup, mükelleflerin geç kalma zammına maruz kalmamaları için belirli güne değin vergilerini ödemeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.