Meram Belediyesi personeline “Tasarruf Farkındalığı” semineri

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi personeline karşın olarak “Tasarruf Farkındalığı” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özbek ile NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Karabulut, “Tasarruf Farkındalığı” konulu seminer verdi. Meclis salonunda düzenlenen seminere Meram Belediyesi çalışanları katıldı.

İsrafın sözcük olarak yoğunluk, ifrat ve taşkınlık anlamına geldiğine dikkat çeken NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özbek, günlük hayattan verdiği örneklerle israfı anlattı. Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların “denge toplumu” olarak nitelendirildiğine göze çarpan eden Prof. Dr. Özbek, “Her Müslüman bu ölçülü yaşayışı itikattan ibadete varıncaya kadar hayatın her alanına yansıtmalıdır. Harcamalarında da ne aşırı gitmeli ne de fazla cimri davranmalı. İhtiyacına göre hareket etmelidir” dedi.

‘İktisadi Bir Bakışla Tasarruf ve Tasarruf Bilinci’ konulu sunum yapan NEÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Karabulut ise, iktisadi olarak tasarrufun tanımını yaptıktan sonra bireysel ve kurumsal olarak tasarrufun nasıl yapılacağı konusunda veri verdi. Kişisel olarak tüketim ve üretimde tasarruf yapılacağına değinen Doç. Dr. Karabulut, kurumsal olarak yapılacak tasarrufta ise yatırımların yerindeliği ve kaynakların etkili kullanımının manâlı olduğunu vurguladı. Karabulut, su tasarrufu, yiyecek tasarrufu, enerji tasarrufu, zaman tasarrufu, gelir tasarrufu gibi konularda data vererek semineri tamamladı.