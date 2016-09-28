Meram Belediyesi yol düzenleme ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanına çalışmalarını sürdürüyor.

Program zarfında çalışmalarına yön veren ekipler, Harmancık ve Çarıklar Mahalleleri’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. 2016 yılında 2 milyon metrekarelik asfalt hedefi koyduklarını ve ekiplerin bunu gerçekleştirmek namına tüm hızıyla çalıştıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Altyapısı tamamlanan bütün sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, program kapsamında çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aşınan ve deforme olan sokak ve sokaklarda da tamir, bakım işlemleri yapılıyor. Meramlı hemşehrilerimizin daha sağlıklı alanlarda yaşamını sürdürebilmesi bizim için büyük önem talep ediyor. Bu kapsamda 2014’deri beri her yıl asfalt rekorumuzu yeniliyoruz. Altyapıdan sonradan daha alçak esas ve PMT serimi yaparak asfalt kalitesinin daha iyileşmesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için standartları da yükselterek yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlçede yapılan parke-bordür ve oluk yapımları hakkında da veri veren Başkan Toru, “Şu lahza için Toprak Sarnıç, Kirazlı, Lalebahçe, Doğu Hadimi, Necip Fazıl, Gülbahçe ve Aşkan mahalleleri olmak üzere benzer anda 7 mahallemizde parke-bordür ve oluk yapımı işlemi gerçekleştiriliyor. öte yandan Hatıp Mahallemizde ise ekiplerimiz göre sathi kaplama ve altyapı çalışmaları sürat kesmeden devam ediyor” dedi.