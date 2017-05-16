Meram Belediyesinden engellilere Beyşehir gezisi

Meram Belediyesi göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü sebebiyle engellilere karşın, Beyşehir İzcilik Tesislerinde komedi programı düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, güzel bir ortamda kendilerini konuk edip, güzel bir zaman geçirmelerine vesile olan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve ekibine teşekkür etti. Başkan Mıhçı, “Engelliler olarak hepimizin kendine has bir yürüyüşü ve gönlümüz var. Bir sevgi bağımız var ve bu senet doğrultusunda bugün böyle hoş bir ortamda bizleri davetli ettiler. Bir elin varsa tutacak, bir gözün varsa görecek, bir ayağın varsa yürüyecek ve üstelik kalbin varsa sevecek daha ne istersin” diye konuştu.

Başkan Toru ve ekibine şükranlarını sunan, Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan ise, “Aileler doğuştan olan engelli çocuklarını evlerinde yetiştirdiği için ve tatmin edici bir eğitim de almadığı için maalesef evlerinde kapalı kalıyorlar. İşte bu tür programlarla; görmediği, gitmediği alanlara artan bir şekilde güzel zaman geçiriyorlar ve mutlu oluyorlar. Sizlerin mutluluğu bizi de belediyemizi de çok memnun ediyor. Bugün hem Anneler Günü. Engelli çocukları da dinç çocukları da dünyaya getiren annelerimizdir. Kayda Değer olan toplumla iç içe yaşamaktır. Dinç bireyler de görmeyen, yürüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen insanları görünce kendilerinin de imtihanda olduklarını hissederler” ifadelerini kullandı.

TSD Konya Şubesi göre yılın annesi seçilen Hatice Sakin ile Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi göre yılın annesi seçilen Yasemin Boztepe’ye dernek başkanları tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ok atma, uçurtma şenliği, çocuklara ve engellilere yönelik eğlenceli yarışmalar, palyaço, meddah ve bambaşka etkinliklerin yapıldığı programda engelliler de icra ettikleri birbirinden hoş şarkı ve türkülerle katılımcıların büyük beğenisini topladı. Meram Belediyesi namına, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ile Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan’a günün anısına tablo armağan edildi.