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Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine sosyal tesis

Takriben 2 aydır başlangıç ve temel atma programlarını sürdürdüklerini bildiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Her hafta ya bir açılış veya bir temel atma programı gerçekleştirerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

23 Mayıs 2017 Salı, 15:42

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Takriben 2 aydır başlangıç ve temel atma programlarını sürdürdüklerini bildiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Her hafta ya bir açılış veya bir temel atma programı gerçekleştirerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen istek doğrultusunda Havzan Mahallesi’ne örnek bir sosyal tesis kazandıracağız. 24 Mayıs Çarşamba günü Saat 11:00’de gerçekleştireceğimiz Havzan Mahallesi Sosyal Tesisi esas atma törenine bütün vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına büyük ölçüde yanıt verecek sosyal tesisin özellikleri hakkında da data veren Toru, “Arsa alanı takriben 500 metrekare olan tesisin inşaat alanı 870 metrekare. Zemin pozitif 2 kattan oluşacak tesiste; fazla amaçlı salon, hanımlar lokali, emekliler konağı, muhtar ofisi, kütüphane, derslikler ve fitness salonu yer alacak” ifadelerini kullandı.

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