Meram Belediyesinden kar mesaisi
İlçe genelinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Meram Belediyesi ekipleri akşam saatlerinden itibaren Arif Bilge Tesislerinde toplanmaya başladı. Arif Bilge Tesisleri’nde nöbetteki ekiplerle bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Meram Toru, “Kar yağışının ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilememesi için 48 ayrı ekip 110 personelle beraber sahada çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Konya Ovası’na mevsimin ilk karının düşmesinin şehirde büyük sevince neden olduğunu belirten Toru, “Bereket olarak özellikle çiftçilerimizin beklediği kar yağışına da kavuşmuş olduk. Meram Belediyesi olarak 48 kar küreme aracı ve iş makinemizle birlikte ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Gece saatlerinden itibaren tüm ekiplerimiz hem kırsalda hem de şehir merkezinde Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışmalara başladı. Meram ilçemizde ana arterlerin ve köy bağlantı yollarımızın açık olması için ekiplerimiz koordine edildi. İnşallah vatandaşlarımız herhangi bir sorun yaşamadan bu kar yağışını atlatmış olacağız. Önemli olarak karın bereket olarak ovamıza yağması” diye konuştu.
Gece saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmalarına start veren Meram Belediyesi, gündüz de 35 yaya ekibiyle kaldırımları temizleyecek. Çalışmalar Arif Bilge Tesislerinden koordine edilecek ve Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 48 ayrı ekip ve toplam 145 personel görev yapacak.
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