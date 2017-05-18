Meram Çomaklıda sosyal tesis ve park hizmete açıldı

Düzenlenen programın başlangıç konuşmasını yapan Çomaklı Mahalle Muhtarı Murat Yağız, mahallelerine yaptığı hoş hizmetlerden nedeniyle Başkan Toru’ya teşekkür etti. Meram’da hedeflemek ve başkan olmanın çok baskı iş olduğunu bildiren Yağız, “Bu dönemde ilçe belediyemiz gecesini gündüzüne katarak Meram’a hoş hizmet ve yatırımlar yapmanın gayreti içerisindedir. Bizler muhtarlar olarak belediye başkanımız ve ekibinin fedâkarca Meram için çalıştığına şahidiz. Ama Meram’a yatırımlar yalnızca ilçe belediyesinin oluşturacağı bir meslek değildir. Bizler muhtarlar olarak diğer kurumların ilçemize yapması gereken proje ve yatırımların da yakinen takipçisi olacağız” dedi.

“Başlangıç ve esas atmalarımız devam edecek”

Her hafta ya bir tesis açılışı veya esas atma programı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Yalnızca son 2 ayda Ahmet Özcan Caddesi üzerinde Rabia Spor Merkezi, Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, Loras Sosyal Tesisi ile Çomaklı Sosyal Tesisi’ni hizmete açtık. Yine benzer dönemde Yenice Gençlik Merkezi, Dutlu Sosyal Tesisi ile Fahrünnisa Sosyal Tesisi’nin temeli attık. Haftaya da Havzan Aile Hayat Merkezimizin temelini atacağız. Ramazan dolayısıyla ara vereceğimiz işlem benzer tez devam edecektir. Meram çabuk bir şekilde yol, asfalt, altyapılar, spor alanı, çocuk parkı, sosyal tesislerle yatırıma doyuyor. Kentsel dönüşümlerle de şehre damgasını vuruyor” diye konuştu.

“Bu tesis ve yandaki parkı kuşatacak olan ağaçlandırma çalışmasını da kısa bir süre önce yaptık”

Çomaklı Mahallesi’ne kazandırdıkları sosyal tesisin bölgeye yeni bir soluk getireceğini dile getiren Başkan Toru, “770 metrekarelik bir inşaat alanında gerçekleştirilen tesisimiz, muhtarlık ofisi, kadınlarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza yönelik hizmet verecek çok amaçlı salonlardan meydana gelmektedir. Tesisimiz, semt halkımızın çoğu sosyal ihtiyacını karşılamasının yanı sıra halkımızın birbirleriyle olan münasebetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Bugün burada sadece sosyal tesisin açılışını yapmıyoruz. Çocuk parklarımız, altyapı, üstyapı ve asfaltlama çalışmasıyla beraber bölgeye kazandırdığımız bütün yatırımların hepsinin karşılıklı açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir ağaç dikildiği süre 10 yıl sonrasına yatırım yapılmış oluyor ama insana yapılan yatırım yüz takvim bir yatırımdır. Bu yaptığımız sosyal tesiste de 100 yıl sonrasını düşünüyoruz. Çünkü burası, çocuklarımız, gençlerimiz, hanımlarımız, yaşlılarımızla toplumun her kesimini kucaklayacak, onların eğitimine, birlik ve beraberliğine, istişaresine, sohbetine ortam sağlayacak bir tesistir. Bu tesis ve yanındaki parkı kuşatacak olan ağaçlandırma çalışmasını da kısa bir süre önce yaptık. Keza 10 yıl sonrasına ağaçlandırma çalışmalarıyla yatırım yapıyoruz keza de 100 yıl sonrasına, değerlerine yan, vatan aşkıyla donanan insanımıza yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Yasası ile daha etkin hizmet üretiliyor”

Büyükşehir Yasası ile birlikte yerelde daha etkili ve kaliteli hizmet üretme imkanının ortaya çıktığını dile getiren AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür de, belediyelerin daha sonra bağlanan ve merkeze uzakta olan mahallelere fazla amaçlı ve mahallenin ihtiyacına binaen yeni bir eserler kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Özöğür, “Merkezdeki vatandaşlarımız hangi hizmetlere ve imkanlara sahipse bu mahallelerimiz de benzer hizmeti ve imkanı bulabilmesi için yerelde belediyelerimiz ve hükümet yatırımlarıyla bunu tedarik etmeye çalışıyoruz. ‘Uygun Saptama, Yerinde Çözüm’ sloganıyla Meram Belediyemiz ve başkanımız birçok eseri şehrimize ve ilçemize kazandırdı ve kazandırmaya devam edecek. Hizmet aşkıyla tüm mesaisini buna harcayan belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha zinde bir Türkiye yolunda bir engel daha ortadan kalkmış olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 21 Mayıs Pazar günü büyük bir coşku ve coşkuyla büyük kongrede delegelerin oylarıyla AK Parti Genel Başkanı olarak seçeceklerini andıran Özöğür, “Daha enerjik bir Türkiye yolunda bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Demokrasi, Değişim ve Reform sloganı ile gireceğimiz bu kongreden 2023, 2053 ve 2071 hedefleri daha kararlı bir şekilde ortaya konmak suretiyle, bütün dünyaya gereken mesajlar verilecektir” dedi.

“Belediyemizle omuz omuza güzel hizmetler yapıyoruz”

İnsan odaklı kamu hizmetlerini vermeye devam edeceklerini vurgulayan Meram Kaymakamı Resul Çelik, “Bugün burada insan odaklı halk hizmetlerinin hoş bir örneğini görmektesiniz. Sizlerle bir arada olmanın rahatlık ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizle birlikte omuz omuza, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizlerin işi, gücü sizlersiniz. bu arada bu kıymetli eserin tamamlanmasında emeği geçen ve yoğun bir mücadele harcayan belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tesisimizin mahallemize bahtı açık olmasını, sosyal ve kültürel hayata katkı maddesi sağlamasını temenni ederim” diye konuştu.

Konuşmalardan sonradan Çomaklı İlkokulu öğrencilerin folklor gösterisi izleyenlere sunuldu. Çomaklı Muhtarı Murat Yağız, mahallelerine kazandırdığı hoş hizmetler sebebiyle Başkan Toru’ya plaket ibraz ederken öğrenciler de Kaymakam Çelik ile Başkan Toru’ya çiçek armağan etti. Protokol mensupları dualar eşliğinde sosyal tesis ile parkın başlangıç kurdelesini keserek tesiste incelemede bulundu.

Meram Belediyesi kadar Çomaklı Mahallesi’nde yapımı tamamlan sosyal tesis ile parkın başlangıç törenine, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Sönmez, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Mustafa Torun, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların yöneticileri, teşkilat mensupları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.