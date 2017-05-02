Meram Gençlik Meclisinden “Ahlak” konferansı

Konferanstan önce açıklamalarda bulunan Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, geçmişini bilmeyenin geleceğini de bilemeyeceğini belirterek, “Yeni Türkiye’yi yapı ederken, üzerimize düşen sorumluluğu, biz gençler olarak yerine getirmeye hazırız. Bu düsturu şiar edinerek, kutlu yolda çalışmalarımız devam edecek. Geleceği güven ile yapı eden nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Geçmişimizi, yeni Türkiye için esas kabul eden ve geleceğin mirasçıları gençler olarak, ahlakların en güzeli olan Hz. Muhammed Efendimizin güzel ahlakını gençlerimize ve çocuklarımıza misal teşkil edebilmek için seferberliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Ahlakı bizden öğrenip bize sattılar”

Aile Danışmanı ve Sosyolog Zehra Betül Salur ise, dini kültür olarak yaşamaya başladıkları süre ahlakın da kendileri için bir data haline geldiğini ifade ederek, “Din Kültürü ve Etik Bilgisi derslerindeki ahlak kuramlarında 2000’li yıllara değin her zaman batılı sosyal bilimciler misal alındı. Hristiyanlara kadar insan allah vergisi günahkardır. Böyle düşünen insanların oluşturduğu etik kuramı bizim ülkemizde okutulduğu zaman ne olabilir ama? Ahlakı bizden öğrenip bize satan Avrupa’dır” diye konuştu.

Etik ile ahlak kelimelerinin benzer anlamı taşımadığına da dikkat çeken Salur, “Etik sözcük olarak erdem, iyi ile kötüyü ayıran gibi anlamlara kazanç. Fakat ahlakın kelime anlamı ise halk müziği olmaktan yani yaratılmaktan geliyor. İkisinin arasında çok büyük farklar var. Ahlak dediğimiz şey denizin köpüğü, ahlak ise derya” ifadelerini kullandı.

Ahlak gelişiminin 0-12 yaş arası kazanıldığını, 12-18 yaşta staj yaptığını ve 18-28 aralarında süpervizyonunu tamamlayarak devam ettiğini dile getiren Salur, “Ahlak gelişimi devam eder, ilerler lakin gerileye de bilir. Gelişim kazanma yaşı 0-12 arasıdır” şeklinde konuştu. Çocuğun etik gelişimi sürecinde ailelere düşen görevlerini maddeler halinde anlatan Aile Danışmanı ve Sosyolog Zehra Betül Salur, gıda maddelerinin de ahlak üzerinde manâlı etkisi olduğunu söyledi.

Seminerden sonra, Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gür, günün anısına Salur’a plaket hediye etti. Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen konferansa, Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, gençlik meclisi üyeleri, öğrenciler ve fazla sayıda yurttaş katıldı.