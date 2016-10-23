Meram Gençlik Meclisinden aşure ikramı

Konya’nın merkez Meram İlçe Gençlik Meclisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi’nde Cuma namazından daha sonra aşure ikramında bulundu.

Meram Gençlik Meclisi Üyeleri, Muharrem ayı sebebiyle üniversitelerde aşure etkinlikleri düzenliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, öğretim üyeleri katıldı. Cuma namazından daha sonra Başkan Toru, vatandaşlara ve öğrencilere aşure ikramında bulundu. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayının ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Başkan Toru, “Coğrafya olarak şiddet günlerden geçiyoruz. Umarım Muharrem ayı huzura ve kardeşliğe vesile olur. Bu ay nedeniyle Meram Gençlik Meclisimizle birlikte NEÜ İlahiyat Fakültesi’nde aşure etkinliği düzenledik. Cuma namazı sonra aşure ikramında bulunduk. Aşure ve Muharrem ayı, birlik, birliktelik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olan bir ayımız. İnşallah aşure gibi verimli olur. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Öğrencilerinin topluma hizmet uygulamalarına katkı sağladığı için Başkan Toru’ya teşekkür eden NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da, “Aşure etkinliğiyle halkımızda Muharrem ayı konusunda bir farkındalık meydana getirmek istedik. Aşurenin mecazi bir anlamı var. Aşure; çoğu gıdanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir tatlı. Toplumda yaşayan bambaşka renklerden, bambaşka ırklardan, bambaşka dini anlayışlardan insanlarımız var. Bunlar bir araya geldiği vakit nasıl ancak aşurenin tatlı bir boyutu varsa toplumda barıştırma ve kardeşliğimizin gelişmesi için de böylesine bir şirinlik oluşturmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

Meram Gençlik Meclisi Başkan Vekili Gökçen Karasioğlu da, “Belediye Başkanımız sayın Fatma Toru’ya, bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Muharrem ayı sebebiyle NEÜ İlahiyat Fakültesi’nde arkadaşlarımızla birlikte aşure ikramında bulunduk. İnşallah ay boyuncu farklı fakültelerimizde ikramlarımız devam edecek” dedi.