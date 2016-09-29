Meram Gençlik Meclisinden kalp duyarlılığı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi 29 Eylül Dünya Kalp Günü çerçevesinde vatandaşların tansiyonlarını ölçerek, kalp sağlığının önemine dikkat çekti.

Daha önce gerçekleştirdiği bambaşka projelere yenisini ekleyen Meram Gençlik Meclisi üyeleri, 29 Eylül Dünya Yürek Günü dahilinde vatandaşların tansiyonunu ölçtü. Meram Gençlik Meclisi üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan hekim adayları Meram Belediyesi Hizmet Binası’nda personelin ve vatandaşların tansiyonlarını yoklama etti. Yürek sağlığı hakkında veri veren genç öğrenciler, kalp hastalığı sorunu yaşamamak namına tansiyona dikkat edilmesi gerektiğini açıklama ettiler.

“Yürek krizinin tetikçisi tansiyon”

29 Eylül Dünya Yürek Günü’ne uyarı sürüklemek için böyle bir etkinlik yapmayı düşündüklerini bildiren Meram Gençlik Meclisi Idare Heyeti Üyesi Mustafa Özkaya, “Meram Gençlik Meclisi Afiyet ve Spor Komisyonu olarak tansiyonun sadece yaşlılarda yok gençlerde de olabileceğini Meram Belediyesi personeline ve operasyon yapmak üzere gelen vatandaşlarımıza hatırlattık. “Kalp krizinden oluşan ölümlerin yüzde 80’i tansiyondan oluştuğundan dolayı kalbimize iyi bakalım, kan basıncı hastası olmayalım.” biçiminde verdiğimiz bilgilerle vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalıştık. Meram Gençlik Meclisi olarak bambaşka projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye hizmet binasında işlemlerini yerine getirmek üzere bulunan vatandaşlar ise Meram Gençlik Meclisi üyelerini duyarlılığından nedeniyle tebrik ederek teşekkür etti.