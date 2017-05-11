Meram Kadın Meclisi kuruldu

Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Meram Bayan Meclisi’nin genel kurulunda başkanlığa Feray Civcik seçildi. Genel kurulda açıklamalarda yer alan Feray Civcik, belediye başkanının özendirme ve destekleriyle açılan Meram Bayan Meclisinin hayırlı olmasını diledi. Toplumun yüzde 50’sini oluşturan kadınların, kalan yüzde 50’si ile de doğrudan etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Civcik, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştirmede kendisine büyük görevler düşen kadınlarımızı her anlamda donanımlı, kendine güvenen, karşılaştığı sorunlar karşı ne yapacağını haberdar olan hanımefendiler olarak bakmak en büyük hedefimizdir. Başkanım, siz şehri imar ederken biz de nesli imar etmek için tüm gücümüzle çalışacağız inşallah. Yürünecek çok yol, tutulacak çok el var. Bunun için yapacağımız tüm çalışmalarda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonradan da vereceğiniz takviye için bütün kadınlar namına size teşekkür ediyorum” dedi.

“Ailenin korunmasında kadınlara koskocoman tayin düşüyor”

Yerel yönetimler olarak, maddesel belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik alanında da birçok hizmete imza attıklarını açıklayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Yerel yönetimler deyince de beşikten mezara değin her türlü hizmet akla geliyor. Metropol ilçelerde Konya’da ilk ve Türkiye’de de sayılı kadın belediye başkanı olarak 2014’te göreve başladık. Natürel ancak kadın belediye başkanı olmamız ve ayrı bir misyonumuz olması hasebiyle de ailelerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın bizden beklentileri büyük. Göreve başladığımızda Meram Büyük Kasaba Konseyi çatısı aşağı gençlik, çocuk ve bayan meclislerinin kurulmasını hedeflemiştik ve kadın meclisinin kurulması bugüne nasip oldu. Bilge mimar Turgut Cansever’in ‘şehri imar ve ihya ederken nesli imar etmeyi ihmal ederseniz şehri de nesli de kaybedersiniz’ diye çok güzel bir sözü var. Bu anlamda toplumun temel yapı taşı olan ailenin ve neslin korunması anlamında kadınlara koskocoman görevler düşüyor” diye konuştu.

“Bayan bilene nefes, bilmeyene nefs’tir”

Aile kurumunun erozyona uğradığı, gençliğin ve çocukların ciddi olarak yönlendirmeye ihtiyacı olduğu bir dönemde eğitimin kadında, ailede başladığını da vurgulayan Başkan Toru, “Bilhassa kadınlarımıza bire bir ulaşmamız gerekiyor. Meram ilçemiz fazla bambaşka sosyo idareli kesimlerin yaşadığı bir yer. Ayrı kesimlerdeki hanımların beklentileri, ihtiyaçları, sorunları da fazla bambaşka. Kadın Meclisimiz sadece kadınlara karşın etkinlik yapmayacak. Şehre, çevreye, şehrin kimliğine dair düşünceleri ve projelerinin daima biz destekçisi olacağız. Aşk ve gönül insanı olan Hazreti Şems’in bir sözüyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum; Kadın bilene nefestir, bilmeyene nefs’tir. Kadına bu bakış açısını her ortamda geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü kadın bununla beraber bir benzeyen, bir anne, ailenin, yuvanın sahibi. Bu çerçevede toplumun temel inşa taşıdır” biçiminde konuştu.