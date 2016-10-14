Meram Kaymakamı görevinden uzaklaştırıldı

Konya’nın merkez Meram ilçe Kaymakamı Nuh Mehmet Hamurcu, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılmış açıklamada, “Meram Kaymakamı Nuh Mehmet Hamurcu hakkında Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 15 maddesiyle ilgili olarak yapılacak disiplin soruşturması nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.