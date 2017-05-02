Meramda 30 ekiple çevre düzenleme çalışması sürüyor

Meram bölgesinde halkın hayat standartlarını ve çevre şartlarını iyileştirmek üzere yollardaki asfalt, parke ve bordür çalışmalarının devam ettiğini gösteren Belediye Başkanı Fatma Toru, “Batı Hadimi Mahallemizde de parke, bordür ve tretuvar çalışmalarımız 8 ayrı takım kadar devam ediyor. Geçen yıl bu mahallemizde 7 sokağın parke, bordür ve asfaltlama çalışmasını bitirmiştik. Bu yıl de 10 sokağı programa aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun bir tempo ile sürüyor” dedi.

“30 bambaşka ekiple çalışıyoruz”

İlçedeki tüm mahallelerde kanalizasyon ve altyapı çalışması tamamlanan tüm sokaklarda çalışmaların yoğun bir tempo ile sürdürüldüğüne de açıklayan Başkan Toru, “Batı Hadimi Mahallemizde kanalizasyon ve altyapı çalışması tamamlanan 10 sokakta parke, bordür ve asfalt çalışmalarını süratli bir şekilde yaparak halkımızın istifadesine sunmuş olacağız. İlçe genelinde derhal 30 bambaşka ekiple çalışmalarımız devam ediyor. Ekip sayımız asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte daha da artacak. Şanslı şanslı olsun” diye konuştu.