Meramda aile seminerleri başladı

Meram Belediyesi Altuncan Hatun Aile ve Hayat Merkezinde düzenlenen seminere, Alavardı ve Yunus Emre mahallerinden vatandaşlar katıldı.

İletişim kavramının son 15 yılda ön plana çıktığına dikkat çeken Aile Danışmanı Zehra Betül Salur, “Daha önce sanal irtibat olmadığı için toplumdaki iletişim daha güçlüydü. Sanal irtibat ne süre hayatımıza girdi iletişim de kopmaya başladı” dedi.

“Sözsüz irtibat daha önemli”

Sözsüz iletişimin hayatımızda kayda değer yer tuttuğuna uyarı çeken Salur, “Bir ortama girdiğinizde sizi nasıl karşıladıkları, mesleğini nasıl yaptığınız, hakkınızda ne düşündükleri fiilen dille söylenmez. İletişimde ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz daha manâlı. Kelimeler iletişimde yüzde 10’luk bir etkiye sahip. Belli Başlı tesir ses tonu ve cisim dilinde. İletişimin en büyük kısmı cisim diliniz ve dış görünüşe ait” diye konuştu.

Aile içinde etkin iletişimin önemine uyarı çekilen seminer tiyatro ile desteklendi. Meram Belediyesi Bayan ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerlere; 4 Mayıs’ta Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu, 8 Mayıs’ta Gödene Veri Merkezi ve 11 Mayıs’ta da Ali Taşoluk İlkokulu’nda devam edilecek. Programların başlangıç saati ise 14.00 olarak açıklandı.

Bu programla, Türkiye’nin idareli ve sosyal gelişmesini teşvik etmek üzere devingen nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal rahatlık ve sosyal sermayenin artırılması amaçlanıyor.