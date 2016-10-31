Meramda Aşıklar Bayramı coşkusu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat hayatına katkı maddesi karşılamak nedeniyle Aşıklar Bayramı yapıldı.

Meram Belediyesi göre “Meram Kültür, Sanat, Yaşam Etkinlikleri” dahilinde düzenlenen Gelenekten Geleceğe 1. Aşıklar Bayramı, Konevi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Kenan Çiftçi, AK Parti Meram İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Sezer, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve fazla sayıda yurttaş katıldı. Aşıklar Bayramı’na ülkenin öbür bölgelerinden Öksüz Ozan, Yağız Ozan, Ozan Kazanoğlu, Ozan Poyrazoğlu, Ali Zikriyar, Mürsel Sinan Ayten Gülçınar ile Sürmelican gibi birbirinden kayda değer aşıklar katıldı.

Başkan Toru 15 Temmuz’u “ayak sözü” verdi

Programın başında aşıklar Başkan Toru’dan ayak sözü istediler. Başkan Toru da, “15 Temmuz gecesi şahlandı millet, Vatana uzanan eller kırıldı” cümlelerini söyledi. Aşıklar bu cümleyle ilgili birbirleriyle hoş atışma yaptılar. Aşıklar atışmanın yanı sıra divan, güzelleme, türkü, doğaçlama türkü, dudakdeğmez, muamma ve hikayeli türkü dallarından örnekler sundu.

”Aşıkların büyük rolü var”

Programın sonunda tüm ozanları tebrik eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Milletimizin başarıya ulaşmasında ve cumhuriyetin inşasında büyük emeği olan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aşıklar Bayramı’nda keza Cumhuriyet Bayramımızı kutlamış olduk keza de 15 Temmuz’u anmış olduk. Âşıklarımızın kâh güldüren kâh hicivli atışmalarıyla beraber özgün bir gece yaşayan olduk. Gönüllere hitap ettiniz. Özellikle kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında aşıkların çok büyük rolü var. Biz bunu belediye olarak önemsiyoruz. Aşıklar Bayramı’nı geleneksel olarak sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Toru, tüm aşıklar namına Ayten Gülçınar’a çiçek armağan etti.