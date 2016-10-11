Meramda bütçenin yüzde 73ü yatırımlara

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesi 286 milyon TL olarak kabul edildi.

Meram Belediye Meclisi’nin ekim ayı 2’nci toplantısı Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun başkanlığında yapıldı. 2017 Finansal Yılı Bütçesi ile izleyen iki yıla ait bütçe tahminlerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

2017 Yılı Parasal Bütçesi’nin şanslı olmasını dileyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “2017 bütçemizin yüzde 73.9’unu yatırımcı müdürlüklere ayrılan pay oluşturuyor. Bu da yatırımlara verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Uğurlu olsun” dedi.

Meram’ın ve Meramlının hizmetin en iyisine bedel olduğunu vurgulayan Başkan Toru, “Göreve kazanç gelmez yeni gelir kaynaklarının oluşturulması, mali yapının iyileştirilmesi, iç denetim, iç denetim, performans esaslı bütçeleme ve raporlama başlıkları aşağıda disiplinli incelemeler yürüttük. 2017 bütçemizin halka hizmet olarak en güzel şekilde yansıyacağına inanıyorum” diye konuştu.