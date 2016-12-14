Meramda ekipler seferber oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerde başlayan ve Konya’yı etkisi altına alan kar yağışı, buzlanma ve tipi sebebiyle seferber oldu.

Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kar yağışının başlamasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlandığı belirtilerek, “Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait 8 greyder, 16 adet kazıcı ve kepçe, 9 adet kar kürüme ve tuzlama aracı ekipmanından oluşan ivedi müdahale ekibi, 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak otobüs güzergahları, ana kavşaklar, üniversite yolları ve eğimli bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı. Bu gece oluşabilecek don ve buzlanma riskine aleyhinde da ekipler alarm durumuna geçirildi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ivedi müdahale ekibi, belediyenin Arif Bilge Tesisleri’nde hazır bekletiliyor. Yollarda ve kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmalara karşısında da belediye ekipleri, tuzlama çalışmalarını tekrar tekrar sürdürürken, vatandaşların da özenli olmaları isteniyor. Meram ilçesi genelinde, vatandaşların ulaşımını kuytu sağlayabilmesi ve beyaz bereket olan karın günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına 45 bambaşka ekip ve 112 personelle beraber sahada çalışmalar devam ediyor” denildi.