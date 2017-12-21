Meram’da Fahrünnisa Sosyal Tesisi tamamlanıyor
Meram Belediyesi tarafından Uluırmak Ali Hoca Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal tesis inşaatında sona gelindi. Mahallelerin sosyal donatı ve sosyal tesis ihtiyacını gidermeye yönelik altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Meram Belediye Bakanı Fatma Toru, “Bu kapsamda Çaybaşı, Hacıfettah, Fahrünnisa, Zafer, Uluırmak Saka ve Uluırmak Ali Hoca mahallelerine hizmet verecek olan ve toplam 2 bin metrekare arsa üzerinde 1326 metrekare inşaat alanına sahip bodrum + 3 kattan oluşan sosyal tesisimiz tamamlanmak üzere. Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisi olarak isimlendirdiğimiz tesisimizde bu bölgenin ihtiyacı olan, çocuklarımızın çalışmasına zemin hazırlayacak kütüphaneler, derslikler, çok amaçlı toplantı salonları yer alıyor. Yine gençler ve hanımlara yönelik spor salonları, fitness alanlarıyla birlikte çok amaçlı olarak bu bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak büyük bir tesis olacak” diye konuştu.
Tesisin sözleşme bedelinin 2 milyon TL olduğunu kaydeden Toru, “Yapım süreci aralık ayı itibariyle tamamlanmış olacak. İnşallah 2018 yılının ilk aylarından itibaren tesisimiz bölge halkına hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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