Meramda Hak Söz Dinlemek İçin Hz. Mevlana konferansı gerçekleştirildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi göre, Meram Kültür, Sanat, Yaşam Etkinlikleri dahilinde “Adalet Söz Dinlemek İçin Hz. Mevlana” konulu konferans M. Fatih Çıtlak’ın hatip olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

Meram Kültür, Sanat, Yaşam Etkinlikleri zarfında düzenlenen etkinlikte İslam tarihi ve tasavvuf konularında çoğu radyo-televizyon programı yapan ve Hz. Mevlana ile ilgili eserleri yer alan M. Fatih Çıtlak “Yargı Laf Kulak Vermek İçin Hz. Mevlana” konulu konferans verdi. Konevi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa vatandaşlar ilgi gösterirken, konferansta Hz. Mevlana’dan günümüze örnekler verildi.

“Meram’da çok ayrı bir hava var”

Konya’da bulunmaktan nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden M. Fatih Çıtlak, “Daha önce öncelikle geldiğimde Konya’yı gezerken Meram’da fazla öbür bir hava ve tat hissetmiştim. Hz. Mevlana’nın da Hüsamettin Çelebi’ye Meram’da bulunduğu sıralarda ‘Yaz Hüsamettin’ diye buyurmasına tanıklık eden bir ilçedeyiz. Dolayısıyla davetinizden nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

“Hz. Mevlana’yı anlatırken kendimize çözüm üretmiyoruz”

Hz. Mevlana’nın günümüzde sözlerinin çoğu kez kullanıldığını oysa uygulanmadığına muhabere eden Çıtlak, “Hz. Pir’in ‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler anlatmak lüzumlu’ sözü herkes tarafından söyleniyor. Ancak kimse yeni bir şey söylemiyor. Bu sözü Pir o süre söylemiş. Bizim yeni bir şeyler söylememiz gerekiyor bundan böyle. Niçin Hz. Mevlana’yı anlatırken kendimize çözüm üretmiyoruz? Okullar, dadılar gibi insanı geliştirmek için çok taktikler var. Hiç mi bakılmıyor Hz. Mevlana’ya? Daha pedagoji bilinmezken üst psikolojiden dem vuruyor” şeklinde konuştu.

İslam medeniyetinde alim

Alim sıfatının nasıl kazanıldığına dikkat çeken M. Fatih Çıtlak, “İslam medeniyetinde bir kişinin alim sıfatı kazanabilmesi için Hz. Rasulullah’ın getirdiği dini ve sünneti seniyyesini en iyi anlayan olması gerekir. Bundan dolayı alim sıfatı efendimizi içten anlayan kişilere verilmiştir. Programın arkasından M. Fatih Çıtlak’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunan Meram Belediyesi Başkan Vekili Bahadır Arıcan, “Hocamızı ağırlamaktan sevinç duyuyoruz. Hz. Mevlana’nın deyimiyle bizleri bugün mayaladı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.