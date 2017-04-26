Meramda haşereyle mücadele başladı

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 2017 yılı haşereyle mücadele çalışmalarında kayda değer bir yer tutan Larva mücadelesinin başladıklarını belirtilerek, “Haşereye yumurtlama döneminde müdahale yapabilmek için öncelikli olarak larva mücadelesi yapıyoruz. Çünkü bu uğraş, haşereyle etkin mücadelenin temelini teşkil etmektedir. Bu maksatla haşerelerin üreme alanları olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri ve güya alanlar ekiplerimizce ilaçlanmaktadır” denildi.

“Biyosidal ürünler kullanılıyor”

Haşerelerin üremesinde en manâlı etkenlerin başında çöp ve evsel atıklar geldiğine uyarı çekilen açıklamada, “İlaçlama çalışmaları değin vatandaşların çöplerini de en içten zamanda ve şartlarda dışarı çıkarmaları da önemlidir. Çöpler zamanından önce ve yerinde bir şekilde çıkarılmaz ise sinek ve haşerelerin üremesine kaynaklık teşkil etmektedir. Belediye olarak böcek mücadelesinde Dünya Sağlık Durumu Örgütü göre bu alanda öğüt edilen biyosidal ürünler kullanılmaktadır. Larva mücadelesinde, spesifik olarak yalnızca larvaları etkileyen, hiçbir ast etkisi bulunmayan biyosidal ürünler tercih edilmektedir. Larva mücademiz kayıtlı periyotlarla ekim ayının sonuna kadar yeni alınan mist blower cihazı ve pulvarizatör ile yapılacaktır. Uçkun mücadelesine ise hava şartlarına alt olarak mayıs ayı içerisinde başlanacaktır. Belediyemizin bu faaliyetleri, Biyosidal Ürünlerin Başvuru Formu Yöntem Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak ve eğitimli kişiler kadar yapılmaktadır. Böcek ile ilgili şikayetler Belediyemizin 444 3 042 numaralı telefona bildirilebilecektir. Halkımızın, bilhassa çocukların hasta ve yaşlıların ilaçların negatif etkilerine maruz kalmamaları için ilaçlama araçlarına fazla yaklaşmamaları hususunu hatırlatmakta menfaat görüyoruz. Bu anlamda halkımızın kuytu ve problemsiz bir dönem geçirmesi için belediyemizce gerekli egzersiz yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.