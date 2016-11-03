Meramda ilaçlama sezonu tamamlandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Baytar İşleri Müdürlüğü, Mayıs ayında başlattığı haşereyle uğraş çalışmalarını Ekim ayı sonu itibariyle tamamladı.

Baytar İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2016 yılı böcek ile çaba çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilerek, “2016 yılı haşereyle mücadele çalışmalarına mayıs ayından itibaren larva mücadelesi ve uçkun mücadelesi şeklinde başlanmış ve bu çalışmalara ekim ayı sonuna kadar devam etmiştir. Larva mücadelesine 1 adet pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan yerlere yerinde aralıklarla Larva ilacı uygulanmıştır. Karasinek, sivrisinek gibi uçkun mücadelesinde ise 6 adet U.L.V cihazı ile, günlük olarak sabah 06.00-10.00 ve akşam 18.00-22.00 saatleri aralarında iki vardiya biçiminde yürütülmüştür. İlçemizin bütün semt, sokak ve sokakları devirli olarak sıradan 1 hafta arayla ilaçlanmış yıl her tarafında ortalama 15 kere ilaçlanmıştır. Bu ilaçlamalarla ilgili semt muhtarlarına veri verilmiş ve belediyemizin internet sitesinde güncellenerek yayınlanmıştır. Bu anlamda 2 bin 500 litre uçkun ilacı, 200 litre larvasit hap tekniğine uygun şekilde kullanılmıştır. Kullanılan ilaçlar hem çevre, ayrıca de toplum sağlığı açısından en tehlikesiz ilaçlardır. Belediyemizin İlaçlama faaliyetleri, Biyosidal Ürünlerin Dilekçe Yöntem Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde ve eğitimli kişiler kadar yapılmış ve bu uygulamalar Halk Müziği Sağlığı Müdürlüğü görevlilerince belirtilmiş aralıklarla denetlenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 2016 yılında çok başarılı bir dönem geride bırakılmış, bu anlamda halkımızın şikayetleri minimum düzeyde olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da bu faaliyetler, daha da geliştirilerek devam edecektir” denildi.