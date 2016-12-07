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Meramda kış tedbirleri

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, kış mevsimindeki yağış ve buzlanmanın ilçe halkını negatif etkilememesi için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.Kış aylarında vatandaşların yağışlardan negatif etkilenmemesi için gerekli tedbirleri aldıkları.

07 Aralık 2016 Çarşamba, 18:11
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, kış mevsimindeki yağış ve buzlanmanın ilçe halkını negatif etkilememesi için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Kış aylarında vatandaşların yağışlardan negatif etkilenmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Başkan Toru, “Kış ayları nedeniyle kar yağışı ve buzlanma riskine karşısında ekiplerimiz hazırlanmış durumdadır. 8 adet greyder, 16 adet kazıcı ve kepçe, 9 adet kar kürüme ve tuzlama aracı ekipmanıyla Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ivedi müdahale ekibimiz, 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Tuz ve solüsyon stoku yapıldı
Buzlanma riskine karşısında tuzlu ve solüsyon stoku yaptıklarını kaydeden Başkan Toru, “Buzlanma olaylarında kullanılmak üzere bin tonluk tuzlu ile 100 ton solüsyon stoku yaptık. Yağışların arkasından oluşabilecek su birikintisi ve taşkınları durdurmak nedeniyle ekiplerimiz kadar rögar bakımları gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın kış aylarını sorunsuz geçirmesi ve büyük kasaba hayatının adi seyrinde devam etmesi için gerekli koordinasyon sağlanacak” diye konuştu.

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