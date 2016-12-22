Meramda Mehmet Akif Ersoy anıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin düzenlediği programda Ulusal Şair Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 143. sene dönümünde anıldı.

Meram Kültür, Sanat, Hayat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Akif’le Dirilmek” isimli programda İbrahim Sadri tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri seslendirildi. Konevi Kültür Merkezi’ndeki programa Meram Belediye Başkan Vekili Abdullah Topatan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti il ve Meram ilçe teşkilat yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

’Memleketim Merhaba’ adlı şiiriyle programa başlayan İbrahim Sadri, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı, Çanakkale Şehitlerine, Bülbül, Zulmü Alkışlayamam gibi şiirleriyle birlikte, Bir Gece isimli Naat-ı Şerif’i seslendirdi. Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsü, Cahit Zarifoğlu’nun Seçkin Biri Değilim ve Hz. Mevlâna’dan rubailer de seslendiren İbrahim Sadri, Arif Nihat Asya’nın Biz Kısık Sesleriz adlı şiiriyle programı bitirdi.

“Zulmü alkışlayamam şiiri Akif’i özetliyor”

Etkinlikte açıklamalarda bulunan İbrahim Sadri, ’Doğduğumdan beridir aşığım istiklâle, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!’ dizelerinin yer aldığı ‘Zulmü Alkışlayamam’ adlı şiirin Akif’in hayatını özetleyen en hoş dizeler olduğunu söyledi.

Programdan sonradan Meram Belediye Başkan Vekili Abdullah Topatan, günün anısına İbrahim Sadri’ye çiçek takdim etti.

İbrahim Sadri ve artist arkadaşlarına teşekkür eden Topatan, “Ulusal Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy’u anma vesilesiyle düzenlediğimiz programa gösterdiğiniz teveccühten nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. giderken 15 Temmuz’da ve yakın bir süre önce İstanbul ile Kayseri’deki hain saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.