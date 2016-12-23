Meramda örnek imar uygulaması

KOP eylem planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi’nin başlangıç toplantısı Konya’da yapıldı. Kalkınma Bakanlığı kadar 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na talep edilen ödeneklerin atama edildiği proje zarfında Konya Meram ilçesinde 350 hektarlık başvuru formu alanı seçildi. İhalesi tamamlanarak sözleşmesi imzalanan Meram ilçesindeki çalışmalara bu toplantı ile başlandı.

Bit otelde düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Sami Şahin, ÇŞB Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdür Vekili Kenan Çiftlik Sahibi, üniversitelerden akademisyenler ile meslek odalarından temsilciler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve hürmet duruşu ile başlayan programda protokol konuşmaları öncesinde Meram Belediyesi’nin tanıtım filmi izlendi. Kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında data veren KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, “2014-2018 yıllarını kapsayan eylem planı tahsis miktarımız yaklaşık 10 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. ÇŞB sorumluluğunda lokal yönetimler ve İller Bankası meslek birliğinde GAP VE KOP bölgelerinde yürütülmekte olan eylem planı kapsamında hali hazır harita ve imar planı üretim işleri tamamlanan yerleşimlerde imar uygulamalarının yapılmasını desteklemek maksadıyla örnek uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Meram ilçemizde 350 hektarı kapsayacak olan örnek imar uygulamasının uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Bakanlık olarak planlamayı yönlendiriyoruz”

Bakanlık olarak ülke genelinde planlamayı yönlendiren genel politika ve stratejileri belirleyen bir misyonu olduklarını andıran ÇŞB Mekansal Tasarlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, “Bununla Beraber imar uygulamalarıyla da ilgili bir görev üstlenmiş durumdayız. Ülkemizde imar uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümüne katkı temin etmek nedeniyle Misal İmar Uygulamaları Projesi adı aşağıda 3. Proje’yi Konya Meram’da başlatmış durumdayız” diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı dahilinde dün şehit olan askerlerimize, İstanbul’da ve Kayseri’deki alçak terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerine ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da ivedi şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Meram Belediye Başkanı olarak göreve gelir gelmez ilçemizin ihtiyacı olan imarlı altyapılı arsa ihtiyacını yerine getirmek, mevzuata aykırı yapılaşma sorununa çözüm üretmek, hesaplı ömrünü tamamlamış dayanıksız inşa stokunu kısmen kentsel dönüşümlerle kısmen de imar revizyonu ve uygulamaları ile her tarafta şehrimize kazandırmak üzere 60 mahallede 44 milyon metrekarelik alanda imar planı çalışması yaptık. 5 milyon metrekarelik bir alanda 18 uygulamamızı tamamlamış durumdayız. Ve acilen imar planı revizyonunu tamamladığımız 18 milyon metrekarelik bir alanda devamlı 18 uygulamamız, arazi ve arsa düzenleme çalışmamız var. bununla beraber ilçemizde 40-50 yıllık yapıların bulunduğu ve depresyon bölgesi olarak addettiğimiz toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda 5 farklı bölgede kentsel mutasyon çalışmamız devam ediyor. ÇŞB’nin verdiği destekle 9.5 milyon metrekarelik alanda Konya’da birincil kere kentsel değişim amaçlı Master İmar Planı’nı hazırladık. Şuna elbette inanıyorum oysa yerel yönetimler olarak imarlı altyapılı arsa sunumuzu gerçekleştirmedikçe, şehrimizin belli bölgelerinde hedeflediğimiz gelişimi yakalayamayız. Bölgedeki nüfusun temel gereksinimi olan teknik altyapıyı sosyo – kültürel donatıyı oluşturamayız. 3194 sayılı yasanın 18. uygulaması ile netice alamayacağımız bölgelerde 5393 sayılı ve 6306 sayılı yasa gereği yaptığımız Şehirsel Değişim çalışmaları ile sonuç almaya çalışıyoruz. Açıkçası bugün 3194 sayılı yasanın 18. uygulamasındaki eksik kalan kısımları yeni bir imar başvuru formu aracı olarak gördüğümüz dönüşüm ve yenileme uygulamaları ile aşmaya çalışıyoruz. Bize tekrar tekrar yardım veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile birlikte kendisi de bir dönem Meram Belediye Başkanlığı yapan ÇŞB Müsteşar Yardımcımız Sayın Refik Tuzcuoğlu’na ve bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya’nın özel bir yeri var”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Türkiye’nin tüm şehirlerine hizmet götürmeye ve yardım olmaya çalıştıklarını açıklayan ÇŞB Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “Konya, yük verdiğimiz ve gönlümüzde özel bir yeri olan bir şehir. Şehirsel dönüşümler noktasında Konya’daki bütün projelere bakanlık olarak gereken desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi. bununla birlikte İLBANK Yönetim Kurulu’nda ödev aldığını hatırlatan Tuzcuoğlu, “İLBANK olarak da 2003 – 2016 yılları arasında toplam 1 trilyon 452 milyar TL’lik bir desteklememiz oldu. Bunun 150 milyarı hibe tarzı destekleme oldu. hemen Konya’da devam eden 66 projeye de 360 milyar TL civarında destek veriyoruz. 27 projeyi de değerlendiriyoruz ve takriben bunların değeri de 230 milyarı buluyor. Avrupa Birliği projeleri dahilinde da 67,5 Milyon Euro’luk projeleri Konya genelinde takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. ÇŞB Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Türkiye’nin yeni şehir vizyonunu ortaya koyacak “Şehir Halkı 2023” adlı sunumla konuşmasını tamamladı.

Protokol konuşmalarından sonradan Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Kenan Çiftlik Sahibi, Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu’na tablo takdim etti.