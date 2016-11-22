Meramda spor kompleksi tamamlandı

Konya’nın Meram İlçe Belediyesi, Konya’da yapılan birincil plebisit uygulaması sonucu halkın talebi doğrultusunda Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde yapımına başladığı spor kompleksi inşaatını tamamladı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dr. Ahmet Özcan Caddesi üstünde yapımı tamamlanan spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları, ilgili daire müdürleri ve teknik personel ile yapımcı firma yetkililerinin de hazır bulunduğu denetleme sonunda yorumlama yapan Başkan Toru, “Meram bölgesinde halkımızın ihtiyacı olan spor tesisi, sosyal tesis, yeşil alan, park ve güya alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez, 2014 yılında bu bölgede gereklilik duyulan tesisin belirlenmesi noktasında 4 mahallemizde; Saadet, Mehmet Vehbi, Kurtuluş ve Muradiye mahallelerimizin sakinlerinin katıldığı Konya’daki ilk plebisit uygulamasını yapmıştık. Halkımız büyük bir oranda spor kompleksi yönünde tercihini kullandı. Biz de bu ihtiyaca binaen belediyemizin arsasına ilaveten kamulaştırma yaparak arsayı genişlettik. Projeyi hazırladıktan sonradan 2015 yılı 10. ayında ihalemizi yapmıştık. şu anda inşaat bitmiş durumda ve geçici kabul aşamasında” şeklinde konuştu.

“Bölgenin ihtiyacını karşılayacak”

Bodrum, zemin + 3 kattan oluşan spor kompleksinin epeyce işlevsel olduğuna dikkat çeken Başkan Toru, şunları söyledi: “Binamızda 6 adet egemen bölüm bulunuyor. 2 adet dükkan, 1 adet yüzme havuzu, saunası, buhar odası, bay, hanımefendi fitness alanları ve kafeteryasıyla birlikte bu bölgenin ihtiyacı olan eksikliği büyük ölçüde gidermiş olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde bu binanın açılışını yapmış olacağız. Halkımıza, alan sakinlerine çoktan uğurlu olsun.”

Spor noktasında ihtiyaç duyulan tesisleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Fatma Toru, “İlçemizin öbür yerlerine yapacağımız 12 tesisin ihalesini de Aralık ayında yapacağız. Bunların ihalesini yaptıktan sonradan inşallah 2017 yılında bu tesislerin açılışını yapmayı hedefliyoruz. Şimdiden ilçemize bahtı açık olsun” ifadelerini kullandı.

Spor kompleksinde incelemelerini tamamlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sokak üzerindeki vatandaşlarla da sohbet etti.