Meram’da ‘Yaşlılar Haftası’ buluşması

Meram Belediyesi Bacıyan-ı Meram Bayan Teşebbüsçü Kooperatifinde tertip edilen programda konuşan Başkan Toru, “Bugünümüzü bugün yapan, bugüne gelmemize vesile olan siz majörlerimizin her daim yanında olmak; hürmetimizi, saygımızı göstermek üzere sizleri birlikteyiz. Yaşlılık herkes için değişik bir anlam ve anlam ifade ediyor. Bizlerin bugünlere gelmemizde yaşlılarımızın çok ehemmiyetli katkıları var. Hepiniz değişik iş gruplarında vatanımıza, halkımıza en hoş hizmetleri yaptınız. Bizler de evlatlarınız olarak özel günlerde sizleri ziyaret etmek üzere gençlerle, çocuklarla her daim yanınızdayız. Bir çınar düşünün; yukarıya doğru ne kadar gelişirse kökleri de o kadar derine iner. Biz de köklerimize o derecede bağlı kalmalıyız. Geçmişimize, kimliğimize, majörlerimize ne kadar sahip çıkabilirsek o kadar yukarıya doğru uzanabiliriz. Ortak paydamız devletimiz ve ulusumuz. Devletimiz sonsuz kaldıkça burada genç kuşaklarımız siz majörlerimizin deneyimlerinden yararlanmaya devam edebilir. Sizin deneyimleriniz altın bedelinde. Ben tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyor ve Yaşlılar Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Konya İsmail Işık Huzurevi Müdürü Osman Baybağan da, “Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru Hanımefendiye, Bayan Meclisi, Gençlik Meclisi başkanlarına ve abonelerine; bu davetten dolayı teşekkür ederim” biçiminde konuştu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, günün hatırasına yaşlılara muhtelif armağanlar ibraz etti. Programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi Müdürü Osman Baybağan, Meram Bayan Meclisi Başkanı Feray Civcik, Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, bayan ve gençlik meclislerinin azalarıyla huzurevi uysalları katıldı.