Meram'da “Yerim Seni TEOG” etkinliği

KONYA (AA) – Meram ilçesinde Kaşınhanı Cumhuriyet Ortaokulu, öğrencilerini TEOG sınavına ilginç bir yöntemle uğurladı.

Tüm yurt genelinde 23-24 Kasım 2016 Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek TEOG sınavına girecek öğrencilerin TEOG korkusunu yenmelerini sağlamak için Kaşınhanı Cumhuriyet Ortaokulu, “Yerim Seni TEOG” etkinliği düzenledi.

Sınava girecek öğrencilerin sınav öncesi eğlenebilmesi ve moralleri yüksek olarak sınavda başarı elde etmelerini sağlanmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, TEOG öğrencilerine sınıflarında üstünde “Yerim Seni TEOG” yazılı ikramlar dağıtıldı ve ders sonrası öğrenciler sınava girmeleri için okul arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Kaşınhanı Cumhuriyet Ortaokulu Okul Müdürü Veysel Kara, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, okullarında bu sene TEOG sınavına girecek öğrencilerin moral ve motivasyonunun artırılması için “Yerim Seni TEOG” adında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kara, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere sınava girecek olan tüm öğrencilerimize TEOG sınavında başarılar dilerim.” dedi.