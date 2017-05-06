Meramdan tarihe saygı

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şehirsel dönüşüm bölgesi içerisinde yer alan, Şükran Mahallesinde maddesel olarak ömrünü tamamlayan tehlikeli binaların yıkımlarının devam ettiğini belirterek, “Bu kapsamda Ayine Sokakta yer alan ve depo olarak kullanılan yapıda ekiplerimizin afet çalışmaları esnasında tarihi kalıntı olduğu varsayım edilen esere rastlanıldı. Konunun bize aktarılmasıyla birlikte Müze Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Afet esnasında ortaya meydana çıkan tarihi eserleri görmezden gelerek çalışmalara devam etmek, tarihe yapılan saygısızlık olur. Bu kapsamda facia yapılan, daha önce ambar olarak kullanılan binada çalışmalarımıza ara verdik. Müze Müdürlüğü denetiminde gerekli tahlil ve araştırmalar devam etmektedir. Şehirsel değişim çalışmalarımızda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmamız devam edecek” dedi.