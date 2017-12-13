Meram’ın 16 mahallesinde imar planı revizyon çalışmalarında sona gelindi
İlçenin imarlı gelişiminin sağlanmasına yönelik olarak yapılan imar planı revizyonu çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkan Fatma Toru, “Bu kapsamda Aksinne, Hacıfettah ve Çaybaşı mahallelerinde kentsel dönüşüm ve gelişme proje alanlarını da içine alan, sınırları belli yaklaşık 700 bin metrekare alandaki imar planı revizyon çalışmaları tamamlanarak şu anda belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 7 Aralık 2017 tarihi itibariyle askıya çıkarılan imar planı revizyonları bir ay süreyle askıda kalacaktır. Vatandaşlarımızı kendi gayrimenkulleriyle ilgili bilgi almak üzere belediyemize bekliyoruz” dedi.
Meram Kentsel Dönüşüm Master Plan Revizyonu Dr. Ahmet Özcan-Çeçenistan Caddesi Güneyi Planlama Etabı hakkında da bilgi veren Başkan Toru, “ Dr. Ahmet Özcan Caddesi ve Çeçenistan Caddesi’nin güneyinde bulunan; Afet Riskli alan haricindeki yaklaşık 5 milyon metrekare alanda, 13 mahallemizi kapsayan, Kurtuluş, Muradiye, Uzunharmanlar, Gazanfer, Küçük Aymanas, Büyük Aymanas, Turgut Reis, Kalfalar, Tırılırmak, Batı Hadimi, Doğu Hadimi, Ekmekkoçu Ve Alparslan mahallelerindeki imar planı revizyon çalışmamız da 7 Aralık itibariyle yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün ilan panosunda 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızı; gayrimenkulleriyle ilgili bilgi edinmek üzere bu süre içerisinde belediyemize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İki ayrı bölgedeki imar planı revizyonuyla birlikte 16 mahallede toplam 5 milyon 700 bin metrekarelik alandaki imar planı revizyonu çalışmalarının tamamlanacağını belirten Toru, “Böylece bu bölgelerin ihtiyacı olan, sosyal altyapı ve sosyal donatı eksiklikleri, yol çalışmaları, yeni ana arterlerin açılmasıyla ilgili önümüzdeki yıldan itibaren çalışmalarımız hızla devam edecektir. Daha önce 1. Etap olarak yaptığımız Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin kuzeyinde kalan mahallelerde de şu anda imar planı gereği 18. Madde uygulama çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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