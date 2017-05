Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasına yeni Ar-Ge merkezi

AKSARAY (AA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ar-Ge merkezlerimizin sayısının 470’e ulaştığını belirterek, “Bunların sayısının çok daha artacağına inanıyoruz. Bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazırız.” dedi.

Çelik, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası yeni Ar-Ge Merkezi temel atma töreninde, Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Ülkelerin kalkınma için gerekeli ivmeyi, araştırma geliştirme alanlarında yakalayabildiklerini ifade eden Çelik, Ar-Ge merkezlerinin ulusal hedefleri yakalama doğrultusunda ekonomiye önemli katkılarının olduğunu aktardı.

– “İnovasyonla ülkemiz geleceğe koşacak”

Çelik, yarının güçlü Türkiye’sinin ortaya çıkması için büyük görevi Ar-Ge merkezlerinin üstleneceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu merkezlerde yapılan inovasyonla ülkemiz geleceğe koşacaktır. Ar-Ge merkezleri ile sanayinin dönüşümü en üst seviyede sağlanacaktır. Bugün Ar-Ge merkezlerinin kuruluşundaki kolaylaştırmaları da yaptık. Şu an Ar-Ge merkezlerimizin sayısı 470’e ulaşmış durumdadır. Bunların sayısının çok daha artacağına inanıyoruz. Bu konuda her türlü katkıyı vermeye de hazırız. Bugün 533 kişinin Ar-Ge merkezlerinde istihdam edildiğini görmekteyiz. Sağlanan destekler sebebiyle bugün merkezlerimiz iyi şeyler ortaya çıkarıyor. Hem patent başvurusu, hem başvurudan sonraki prototip ve prototipten sonra bir malın ticaretleştirilmesine yönelik adımlar, markalaştırmaya yönelik girişimlerin daha fazla olmasını arzu ediyoruz.”

Hükümet olarak Ar-Ge çalışmalarına ciddi destekler verdiklerini anlatan Çelik, işletmelerin, Ar-Ge ve tasarım merkezleri proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların yüzde 100’ünü kurumlar vergisi matrahından indirebildiğini söyledi.

Çelik, verimlilik konusunda daha fazla hamle yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerimizde yapılan bütün çalışmalarda, ülkemizin Ar-Ge’ye ayırdığı payda, girdi ile çıktı arasında somut, güçlü bir bağın olmasını istiyoruz. Yani çalışıyor olmak, arıyor olmak, geliştiriyor olmak gibi değil, gerçekten bunun somut sonuçlarını görmek hem firmalara hem ülkemize daha büyük katkı sunmaları eleştirisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla bu harcamaların daha fazla hayata dokunması insanımıza bir şeyler katmasını arzu ediyoruz.”

– “Mercedes Benz Türk olarak yatırımlarımıza ara vermiyoruz”

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ise şirketin 50. yılını kutladıklarını anımsattı.

Bu süre içerisinde 1 milyar avroyu aşan yatırımlarının olduğunu dile getiren Sülün, şöyle konuştu:

“Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’ini ve her 3 kamyondan 2’sini Mercedes Benz Türk olarak biz üretiyoruz. Bundan da gerçekten gurur duyuyoruz. Slogan olarak da ‘Türkiye’nin yükünü biz taşıyoruz’ diyoruz. Ayrıca sanayi sektöründe en fazla kurumlar vergisi veren şirketlerin arasındayız. Sadece istihdam ve ihracat değil, aynı zamanda katma değer yaratıyoruz. İstihdama gelince 6 bin 300’ü bizim bordromuzda, 4 bin 500’ü markamızı temsil eden bayilik teşkilatımızda olmak üzere toplam 10 bini aşkın direk istihdamımız var. Mercedes Benz Türk olarak hiçbir zaman yatırımlarımıza ara vermiyoruz, devam ediyoruz. Her şartta da operasyonlarımızı maksimize ve optimize etmek istiyoruz. Bugün temelini attığımız yatırım, 40 bin metrekare alan üzerinde 8.5 milyon avroluk bir yatırım. Toplam 215 kişi istihdam edilecek. Bunu şirket olarak, ülke olarak çok önemsiyoruz. Aksaray’dan bütün dünyaya mühendislik ihracatı yapacağız.”

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri, butona basarak merkezin temeline ilk harcı attı. Bakan Yardımcısı Çelik, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Törene, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Ali Karabağ ile çok sayıda davetli katıldı.