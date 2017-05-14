Mercedes kamyonların uzun yol testlerinde tek merkez Aksaray olacak

AKSARAY (AA) – TURAN KAZAK- OĞUZHAN DEMİRAY – Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası’nda 8,4 milyon avroluk yatırımla yapılacak Ar-Ge merkeziyle Aksaray, dünyaya markanın kamyonlarının uzun yol testlerini sunan tek merkez haline gelecek.

Aksaray’daki Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası’nda 12 Mayıs Cuma günü temeli atılan ve yaklaşık 40 bin metrekare alanda kurulacak Ar-Ge Merkezi’nin, 2019 yılının temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Dünya genelinde üretilecek Mercedes Benz kamyonlarının uzun yol testlerinin yapıldığı tek merkez olacak Ar-Ge Merkezi’nde, toplamda 215 kişinin çalışması planlanıyor. Merkezde emisyon testleri, prototiplerin oluşturulması, ölçümler ve araçların güvenilirliğiyle ilgili çalışmalar yapılacak.

Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8,4 milyon avro yatırımla temelini attıkları Ar-Ge merkezini bir yıl içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Merkezin dünyada benzerinin olmadığına dikkat çeken Üstertuna, bu merkezde emisyon testleri, prototiplerin oluşturulması, ölçümler ve araçların güvenilirliğiyle ilgili çalışmalar yapılacağını belirtti.

Üstertuna, bu testleri yapmak için de Türkiye’deki yol şartlarını kullanacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki yolların hepsiyle ilgili ölçümler yaptık. Bu yol ölçümlerini Almanya’daki yol şartlarıyla eşleştirdik ve bu sayede bütün dünya için gereken yol testlerini Türkiye’de yapabilir hale geldik. Yani bizim burada kamyonlara verdiğimiz onaylar sayesinde Almanya’daki araçlar, başka bir onaya ihtiyaç duymadan yollarda güvenlikle seyahat edebilir olacaklar.”

– “Ar-Ge merkezi sayesinde prototipleri de biz Türkiye’de üreteceğiz”

Aksaray’da üretilen kamyonların Almanya’da üretilenlerle aynı platformda araçlar olduğunu dile getiren Üstertuna, şöyle konuştu:

“Daha önce bu testleri Almanya’da üretilen prototiplerle Almanya yollarında yapıyorduk. Artık bu testlerin tamamını bizler Türkiye’ye getirdik. Mercedes markasıyla uzun yol testleri yapan tek merkez Aksaray olacak. Aksaray gibi Anadolu’nun bağrında bu testlerimizi gerçekleştirerek, elde ettiğimiz sonuçları bütün dünyada kullanılabilir hale getirip şirketimizin ağına sunmuş olacağız. Ayrıca, Ar-Ge merkezi sayesinde prototipleri de biz Türkiye’de üreteceğiz. Bütün dünya için de prototipleri Türkiye’de üreteceğiz. Bu ürettiğimiz prototipleri, projelerin durumuna göre yıllık yaklaşık 25 ila 40 araç sayısının tamamını Türkiye’de yapabilir durumda olacağız.”

– “İhracat, imalat ve istihdamımızı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ise şirket olarak İstanbul’daki mevcut Ar-Ge merkezine ek olarak 2016 yılında Aksaray’da da bir Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdiklerini, ardından merkezin temelini attıklarını bildirdi.

Türkiye’nin yatırım için önemli bir merkez haline geldiğine dikkat çeken Sülün, şunları kaydetti:

“Temelini attığımız Ar-Ge tesisi hem bizim hem de ülkemiz için çok önemli. Çünkü Anadolu’nun ortasından, Aksaray’dan tüm dünyaya mühendislik ihraç edeceğiz. 2016 yılı itibarıyla 35 milyon avroluk bir mühendislik ihracat hacmimiz söz konusuydu. Bunu bu tesisle artırmak istiyoruz. Çabalarımız bu yönde. Bu yatırım da bunu sağlayacak. Ayrıca bu yıl 50. yılımızı kutluyoruz. Aksaray ve İstanbul’da toplamda 1 milyar avro değerinde yatırımımız bulunuyor. Yatırımlara hiç ara vermeden devam ediyoruz. Bu yatırım kararını 19 Temmuz’da almıştık. Bu da Mercedes Benz Türk için Türkiye’nin güvenilir bir liman olduğunun bir teyididir. Yatırımlarımıza hiç ara vermeden ihracat, imalat ve istihdamımızı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”