Ana Sayfa   >   Genel   >   Mercedes'den ASÜ'ye fidan bağışı

Mercedes'den ASÜ'ye fidan bağışı

26 Ekim 2016 Çarşamba, 14:20
Mercedes'den ASÜ'ye fidan bağışı

Benzer Konular

Özel Harekat Daire Başkanlığı bahçesine şehitler anısına fidan dikildi
Özel Harekat Daire Başkanlığı bahçesine şehitler anısına fidan dikildi
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikasının Yeni Atık Yönetimi Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Aksaray Mercedes-Benz'in yenilenen atık yönetimi merkezi açıldı
Üniversiteler arası değişim programı
Üniversiteler arası değişim protokolü imzalandı

AKSARAY (AA) – Mercedes Benz Aksaray Kamyon Fabrikası, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kampüsüne dikilmek üzere bin 400 fidan bağışladı.

Fidanlardan bir bölümü, düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüs alanındaki törende yaptığı konuşmada, toprak yapısı ve suyun olumsuz özellikleri nedeniyle her türden ağaçların alanda yetiştirilemediğini söyledi.

Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde toprak yükseltisi oluşturup kökleri yatay uzayan ağaçları kampüse diktiklerini ifade eden Rektör Şahin, “Kampüsümüz 5 milyon metrekare büyüklüğünde ve ağaçlandırma yapmak için de kaliteli toprağa ihtiyacımız var. Bu manada yapılacak toprak bağışlarına da açık olduğumuzu belirtmek isterim. Yapılan bağıştan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Davut Belen de fidanları tohumdan kendilerinin yetiştirdiğini ifade ederek, böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar dikildi.

Aksaray Üniversitesi fidan dikimi Mercedes - Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet