Mercedes'den ASÜ'ye fidan bağışı

AKSARAY (AA) – Mercedes Benz Aksaray Kamyon Fabrikası, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kampüsüne dikilmek üzere bin 400 fidan bağışladı.

Fidanlardan bir bölümü, düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüs alanındaki törende yaptığı konuşmada, toprak yapısı ve suyun olumsuz özellikleri nedeniyle her türden ağaçların alanda yetiştirilemediğini söyledi.

Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde toprak yükseltisi oluşturup kökleri yatay uzayan ağaçları kampüse diktiklerini ifade eden Rektör Şahin, “Kampüsümüz 5 milyon metrekare büyüklüğünde ve ağaçlandırma yapmak için de kaliteli toprağa ihtiyacımız var. Bu manada yapılacak toprak bağışlarına da açık olduğumuzu belirtmek isterim. Yapılan bağıştan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Davut Belen de fidanları tohumdan kendilerinin yetiştirdiğini ifade ederek, böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar dikildi.