Merdiven ve oltayla köpekbalığı yakaladılar

Bu soru kulağa acayip geliyor fakat bu iki adam sığ sularda köpekbalığı yakalamak için bu yolu seçmiş. Merdivenleri suya yerleştiren iki arkadaş oltayı sallayıp beklemeye başladı. Bir zaman daha sonra oltaya köpekbalığı takıldı. Büyük coşku yaşayan arkadaşlar oltayı çektikçe hedeflerine ulaştıklarını anladı. Barbar havanı kendilerine içten çeken arkadaşlardan biri, elindeki makasla çengeli keserek köpek balığını bağımsızlık bıraktı. Başarmanın gururunu yaşayan arkadaşların balık gözüyle yaptıkları çekim ise sosyal medyada gündem oldu.