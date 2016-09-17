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'Merhum Başbakan Menderes hayırla yad edilecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir.” dedi.

17 Eylül 2016 Cumartesi, 18:43
'Merhum Başbakan Menderes hayırla yad edilecektir'

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ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes’in Türkiye’nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olduğunu belirterek, Menderes’in ülkesine ve milletine hizmetleriyle her zaman hayırla yad edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes’in idamının 55. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türkiye’nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıl dönümünde Adnan Menderes’e Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Enes Kaplan

Türkiye

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